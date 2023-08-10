TVB小花何沛珈上位快過火箭　多謝曾生帶埋北上：本身都感興趣

TVB索女小花何沛珈（Roxanne）近期成為網民焦點，更被不少傳媒形容為「上位」藝人之一。何沛珈參選《2020年度香港小姐競選》晉身五強後入行加入TVB，初期曝光機會大多數只於《東張西望》，後來因為參加《香港小姐再競選》奪得冠軍暨更上鏡小姐後，開始被重用，《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》、《新聞女王》三套劇集中終於不需擔任「行行企企」的閒角。



何沛珈參加《香港小姐再競選》奪得冠軍暨更上鏡小姐後開始被重用。（截圖）

早前6月份，曾志偉北上現身內地網紅「瘋狂小楊哥」直播，除了他本人親自降臨之外，還帶了林凱恩、谷婭溦、視帝陳展鵬以及何沛珈亮相，相當之照顧和睇好何沛珈。

何沛珈出演《寵愛Pet Pet》。（截圖）

何沛珈參加《香港小姐再競選》奪得冠軍暨更上鏡小姐。（截圖）

何沛珈「上位」？

對有人指她「上位」，何沛珈接受《香港01》訪問時就笑言：「我未見過有位置排名表喎，哈哈哈哈。對我嚟講，我只係希望每一年嘅我比上一年都更加進步，然後將每一次嘅工作都做到當時我嘅最好，希望上位嘅意思係我進步咗啦。」

何沛珈身材好好。（截圖）

她坦言，自己對「帶貨」這方面的工作相當感興趣，可能是加上普通話還可以的關係，才被曾志偉挑選去見識一番。她說：「本身我自己對呢一個範疇都感興趣，好多謝曾生，同埋其他監製畀咗呢個機會我想去見識一下內地直播帶貨嘅熱潮，我同其他藝人都好多謝佢帶咗我哋去見識見識。」

何沛珈（左）和李芷晴玩「夾多士」撞到嗌痛。

何沛珈分享泳衣照，減肥大成功。（IG@hpgroxanne）

被曾志偉睇好？

對於曾志偉的厚愛和睇重，她表示要努力去回報。她說：「我入咗行三年，好多人都好照顧我，我諗我還一世都還唔晒，但係大家咁照顧我都係想我好，咁我只有一個方法就係令到自己更加好去報答，就好似明愛畀機會我做司儀，咁我就要做好啲回饋返俾人。如果唔係可以點報答喎？唯有做好啲，等搵你做嗰個下次繼續搵你。」

曾志偉帶埋何沛珈北上帶貨。（截圖）

角色終於有戲份

近日《寵愛Pet Pet》播出後，何沛珈的演出也得到不少觀眾讚好。她說：「第7集頭場係我同Ka Lok去咗咖啡室度食嘢，佢請我食嘢，跟住我嗌到成枱都係嘢食，但係佢根本一直就留意住金醫生嗰邊，係咁喺度嘈喧巴閉，阻住我食嘢，呢場都幾好笑。因為我成咀都係嘢食，但係又要回應佢，谷到成塊面圓圓。我記得有一幕，我直情唔小心噴咗啲飯出嚟，勁好笑！」

何沛珈的演出也得到不少觀眾讚好。（《寵愛Pet Pet》截圖）

何沛珈的演出也得到不少觀眾讚好。（《寵愛Pet Pet》截圖）

護士轉行做藝人：冇後悔過

她續說，再次穿起護士裝令她回憶到以前做護士時的時光。她說：「我到而家都仲有護士牌照，都仲係一個註冊護士，但我冇後悔過參選港姐而再入TVB，因為我揀咗呢條路而令到我見識多咗，入行之後公司給予我唔同嘅機會去嘗試唔同嘅崗位，例如係主持、司儀、演員，雖然未必係一帆風順，亦會有好多唔同嘅意見，但係我冇後悔過揀呢條路，因為我發現呢條路我真係鍾意，我好愛好愛好愛幕前工作，尤其是係演員令到我更加勇敢地去表達自己嘅情感，可以作好多大膽嘅嘗試。」

何沛珈扮學生又幾正。（ig@hpgroxanne)