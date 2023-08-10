東張西望｜聾啞人出院不足一天輕生　 女兒求公道李旻芳眼濕濕

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》最新一集講到，聾啞人士鍾先生於2020年進出葵涌醫院，最後一次入院時，醫生診斷他要留院兩星期後才可出院，但鍾先生出院後不足24小時，突然選擇輕生了斷。鍾先生女兒Eva及胞妹鍾小姐得悉消息後大感悲痛，三年來不斷努力，希望為至親討回公道，她們認為醫院明知鍾先生有自殺傾向都允許他出院，間接令她們失去至親。

《東張西望》最新一集講到，聾啞人士鍾先生鍾先生2020年出院後不足24小時，突然選擇輕生了斷，其親人希望為他討回公道。(節目截圖)

Eva表示，爸爸鍾先生出院時情緒很差，兼有自殺傾向，質疑院方沒有安排手語翻譯，單憑紙筆溝通，未能完全理解鍾先生的情況，院方又從未安排過視像溝通，也未聯絡過Eva談及父親病況，Eva說：「如果我冇主動聯絡過醫生，佢哋應該一直都聯絡唔到我。」

Eva質疑爸爸鍾先生出院時情緒很差，兼有自殺傾向。(節目截圖)

為了討回公道，Eva向身邊人借錢，終於湊夠數十萬召開死因庭，希望還爸爸一個清白。上月死因庭終於有結果，指鍾先生死於精神紊亂。Eva之後求助《東張西望》，她受訪表示，數十萬欠款只能慢慢償還，還在上學的她更要休學償還巨款，已經節衣縮食的她現在每天只吃一餐，打算節省更多盡快還完債，她表示之所以堅持，是因為不想再有下一個聾啞人士發生同樣悲劇。

Eva東拼西湊終於湊夠數十萬來召開死因庭，還爸爸一個清白。(節目截圖)

《東張西望》主持李旻芳訪問Eva，當她聽到Eva與鍾小姐講述悲劇時，不禁眼眶泛紅，眼有淚光，並安慰Eva與鍾小姐。