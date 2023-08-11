思家大戰︱汪明荃羅家英狂耍花槍拖手仔　斗膽嫌老婆大使？

由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季，本周日（13日）播出一集，有「夫妻檔」汪明荃及羅家英攜手率領的「荃家高瑩俊」隊，成員包括粵劇拍檔謝曉瑩、郭俊亨及負責音樂的高潤鴻師傅；對戰林夏薇率領的「寵愛Pet Pet」隊，成員有姜大衛（John哥）、周嘉洛、徐榮及古佩玲。



阿姐汪明荃同羅家英喺節目度大耍花槍，相當有趣。

家英哥忽然高呼：I Love You 阿姐嗌毛管戙

阿姐汪明荃同羅家英默契十足。

今集「荃家」絕對是焦點所在，家英哥無時無刻吼準機會發表「愛姐宣言」，當思捷問到他對粵劇與電影的看法時，家英哥即賣口乖謂：「我拍電影就家肥屋潤，娶到老婆啦！」引發全場尖叫；之後問到夫妻愛情保鮮法，家英哥即九秒九捉緊阿姐玉手：「因為我哋經常拖手仔行街」，更忽然向阿姐高呼：「I love you！」嚇至阿姐打冷震謂：「嘩！毛管戙！」雖然阿姐把口咁講，但其實頻頻忍不住冧笑、相當嬌俏。

羅家英仲大顯幽默本色添。

全程情緒高漲的家英哥亦有甩碌，事緣思捷追問家英結婚多久，家英還未開口阿姐已瞪大雙眼望到實，嚇至家英哥即時口窒：「我係0…09年結婚嘅，14年喇。」當回答「問咗100位已婚男士，硬係覺得人哋老婆有咩好過自己老婆」時，家英哥竟衝口而出答「慳家」！令阿姐即時成為被狙擊對象，思捷更起勢拿阿姐身上衣服作話題，阿姐即精靈拋出一句成功扯開話題：「最緊要睇吓（答案）啱唔啱先。」阿姐今趟確是求勝心重，還未正式開始遊戲前，已擺明車馬恨贏：「我擔心我遊戲玩唔掂，點算呢，（向著思捷）你有冇貼士呀？我想今晚攞你嗰五萬蚊and禮品呀。」阿姐及後更搞笑地應思捷要求，向John哥嬌俏地單眼撒嬌求讓賽，氹得John哥開心表示：「我攞咗畀你哋！」難得大晒表情包的阿姐，與薇薇搶答問題時，又興緻大發與薇薇合唱「經過那些年～」，齋睇牌面都知全晚節目高潮迭起。

阿姐汪明荃單眼賣萌求John哥姜大衛讓賽。

羅家英突然殺阿姐汪明荃一個措手不及拖手仔。

John哥的幽默度亦不輸「荃家」，當思捷問John哥與成班後生仔合作拍劇有何挑戰，John哥一本正經說：「咩挑戰啫？學嘢咋嘛。大把嘢學啦，佢哋講嘢行路都唔同架。」更隨即做出「縮頭縮腦」動作兼指著周嘉洛，又大爆嘉洛冇時停。而回答「人哋老婆有咩好過自己老婆」時，John哥毫不畏懼飛出「脾氣」二字，思捷追問其太太李琳琳是否脾氣不好時，John哥再度視死如歸謂：「絕對係！」令思捷忍不住笑言：「琳琳姐！我知你睇緊架！」

又高呼I love you，搞到阿姐都話毛管戙。