金世正《社內相親》爆紅後首次訪港　9月29日舉行香港個人演唱會

有「GOD世正」之稱的人氣韓國女星金世正，繼去年於亞洲地區舉行多個見面會後，宣佈將於下月舉行首個個人巡迴演唱會《2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT「The 門」》，海外場首站更定於香港，誓必掀起撲飛熱潮。



金世正香港演唱會將於9月29日，晚上8時，假九龍灣國際展貿中心展貿廳3舉行。門票分為$1480及$880兩種，全場粉絲可以參加近距離歡送世正的環節外，$1480門票觀眾更有機會獲得1對15合照、自拍即影即有和親筆簽名海報等福利。BOOKYAY會員可於8月15日優先訂購門票，其餘門票將於8月16日在KKTIX網站公開發售。

金世正香港演唱會將於9月29日舉行。

金世正憑韓劇《驅魔麵館》及《社內相親》備受注目，除了演技上相當亮眼，同時亦是才華洋溢的創作型跳唱歌手。她曾為多個大熱韓劇，如《藍色海洋的傳說》和《愛的迫降》等獻唱OST，亦推出過兩隻迷你專輯《Plant》及《I’m》。是次個人演唱會，世正將帶同全新個人專輯與各地樂迷見面，所屬公司亦表示她正為演唱會製作新的作品及曲目，讓樂迷盡情享受世正的音樂世界。

金世正主演的《驅魔麵館2》正在熱播當中。（劇照）

【圖輯】點圖放大看更多金世正IG美照👇👇👇