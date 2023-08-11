趙麗穎兩張自拍靚相隱藏密碼　68萬網民不停loop相挑戰智力

內地電視劇流量女王趙麗穎，不時都會分享生活點滴，而且會發放福利圖，回饋粉絲支持，近日他又發放了兩張自拍靚相，雖然顏值爆燈，皮膚白滑，但竟然有68萬人反覆研究，而且人數還在持續上升，更登上了熱搜。原來這兩張相片，隱藏著4字密碼，聰明人可以用1分鐘解開謎題，否則還是直接看答案，引來大批網民接受挑戰。

趙麗穎不時分享靚相，大派福利。（微博圖片）

趙麗穎最新發放的靚相，穿上了粉紫色的吊帶裙對著鏡子自拍，第一張照片是手托面頰，沒有太多表情，而第二張照片，她則是嘟起嘴唇賣萌，模樣十分可愛，由於有網民成功突破盲腸，找出了趙麗穎在相中的隱藏密碼，即引來大批網民亂入，希望可以找出相中隱藏的4隻字，之後有網民提供線索，指並非數目字，而是真正的漢字。

以下是趙麗穎隱藏密碼的兩張照片：

趙麗穎隱藏密碼的照片，有何玄機。（微博圖片）

趙麗穎賣萌樣好可愛，當中都有隱藏密碼。（微博圖片）

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其實要洞悉玄機，還要配合趙麗穎文案中的「O.o」符號，原來這是最新的網絡潮語，來自網紅「伯恩山」的可愛狗狗貼文「你說愛我？尊嘟假嘟」，不過仍然有不少網民看不明白。網絡潮語「O.O」代表「真的」，「o.o」代表「假的」，「O.o」組成了「真的假的」，取其諧音「尊嘟假嘟」，而趙麗穎發相隱藏的密碼，正是「尊嘟假嘟」，讓無數網民死了不少腦細胞。