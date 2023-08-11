好爸爸喬寶寶帶囝囝睇林寶堅尼　只因兒子一句鍾意螢光綠跑車

53歲的喬寶寶，在香港土生土長，因參加TVB的《殘酷一叮》入行，移居蘇格蘭後，仍不時拍片分享生活點滴，而對囝囝Inderpal有求必應，正宗廿四孝好爸爸的他，知道囝囝鍾意螢光綠的跑車，近日就帶了囝囝去睇林寶堅尼，但囝囝就用3隻字，將喬寶寶KO，網民大讚父子二人也甚具幽默感，是否送出貴重禮物已經毫不重要。

喬寶寶帶囝囝睇林寶堅尼，被讚好爸爸。（喬寶寶fb）

喬寶寶曾經效力TVB，拍過《怒火街頭2》、《名媛望族》、《戀愛季節》及《巨輪》等劇集，而他為了家人暫別娛樂圈移居蘇格蘭生活，但間中都會返港工作，又不時拍片跟大家分享生活近況。喬寶寶太太家族是大地主，擁有16個大球場面積的土地，喬寶寶可謂生活無憂，而他知悉囝囝鍾意螢光綠的跑車，馬上帶他去睇林寶堅尼，還叫囝囝埋去看看跑車，之後囝囝問他「車匙呢？」，喬寶寶才說「叫你企埋去影相之嘛」，原來只是一次美麗的誤會。

綠色林寶堅尼可謂天價。（網上圖片）

之後喬寶寶在影片留言「每份禮物都代表著與他的緊密連結，把祝福匯聚為一份禮，期盼無聲勝有聲，讓它說更多。然而送禮是個儀式：禮物、收到的方式、情境與心情，都扮演了比重不同的角色，有時禮物的解讀會因人而異，如何讓他感受你所想，「語言」的輔助會比肢體接觸來得更溫柔、更易懂，說好一個故事，你的禮物更加迷人，讓平凡的一切點上光彩。」喬寶寶雖然跟囝囝開玩笑，但背後卻有著深層意義，讓人睇到眼濕濕，十分感動。

喬寶寶獻唱飲歌《勇敢的中國人》。（影片截圖）

觀眾問喬寶寶身為印度人點解講我們勇敢中國人。（影片截圖）

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