HOYTV新節目《杭州限定旅團》對撼TVB　台妹余思霆梁凱晴難分高下

HOYTV最近宣布即將推出全新旅遊節目《杭州限定旅團》，節目由3位活力女主持梁凱晴（Nina）、 方泳琳（Jessie）、 陳紫萱探索「亞運會」主辦城市杭州附近相關好玩、好食、好體驗，還有介紹一系列最新「杭州亞運」附近配套，為觀眾帶來第一手杭州旅遊資訊。節目將在2023年8月28日起，逢星期一至五晚上9點至9點半於香港免費電視HOYTV 77台播放，集數為10集。

HOYTV最近宣布即將推出全新旅遊節目《杭州限定旅團》。

梁凱晴（Nina）介紹一系列最新「杭州亞運」附近配套。（節目提供）

《杭州限定旅團》團長凱晴到杭州拍攝21日期間，先為大家介紹由杭州蕭山國際機場乘坐「亞運號」列車到開幕式場館「杭州奧體中心體育場」攻略，同時帶團員方泳琳（Jessie）遊覽最新地標「雙子塔」杭州之門，二人除了品嚐地道創意「杭幫菜」之外，又參觀杭州新舊街道，介紹不同價錢最新酒店及親子特式民宿，同時與陳紫萱（Summer）參與一眾夏日消暑活動。

方泳琳（Jessie 參與一眾夏日消暑活動。（節目提供）

陳紫萱（Summer）相當養眼！（節目提供）

其實TVB最近在炎炎夏日的暑假也先後推出了兩個旅遊節目，分別是由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、陳嘉慧（Erica）、余思霆及鄺潔楹（Judy）所主持正在熱播的節目《日本限定Super遊》體驗滑雪之旅，逢周六晚8點半翡翠台播映。另一個節目則是J2台《自然系女子日本旅行》第二輯，每一集也有近半數的浸泉出浴畫面，相當養眼！TVB的兩個旅遊節目《日本限定Super遊》及《自然系女子日本旅行》第二輯，同HOYTV的《杭州限定旅團》都出動不少靚女，當中《日本限定Super遊》有台妹余思霆，而《自然系女子日本旅行》就出動林襄、張雅涵及林莎3位台灣女神，至於《杭州限定旅團》亦有台妹梁凱晴，一眾靚女在節目中大派福利，相信觀眾都好難取捨！

由「獎門人」曾志偉、周奕瑋（Jarvis）、陳嘉慧（Erica）、余思霆及鄺潔楹（Judy）所主持正在熱播的節目。（《日本限定Super遊》截圖）

節目由林映暉、張雅涵、林莎和林襄 4位美女擔任主持。（《自然系女子日本旅行》截圖）

浸溫泉真係指定動作。（《自然系女子日本旅行》）

林映暉（暉哥）亦在IG不斷發功。（IG圖片）