何超蓮分享愛情觀合則來不合則去　罕提過往戀情：我覺得好後悔

何超蓮（Laurinda）近年進攻內地娛樂圈，參加了不少綜藝節目與真人騷，深受網友喜愛。最近，她為戀愛真人騷《心動的信號6》擔任觀察嘉賓，分享愛情觀之餘，還罕有提及過往戀情。



何超蓮主力參與綜藝節目。（微博@何超蓮Laurinda）

何超蓮直言：「對我來說，我可能年輕的時候也是比較……就是合適就合適，不合適就算了。後來我就遇到了一個真的讓我內耗超嚴重（的人），我就覺得好後悔。如果你遇到一個真的是沒有合適的，但是你一直在為了他而改變，或者是一直在糾纏在一起，其實真的很浪費時間。」

超蓮提及曾經遇到令自我消耗嚴重的人。（視頻截圖）

雖然何超蓮沒有點名道姓，但不少網友都猜測是前男友吳克群，兩人曾於2011年傳出戀情，當年只有20歲的何超蓮一直陪伴吳克群左右，且經常一起出遊，原本以為就快修成正果，卻在2015年尾宣布分手，當時何超蓮曾在IG寫道：「我答應自己，這是我最後一次為你流淚，我不會記恨，我要往前走，不會再執著一切真真假假，最重要的是我會永遠記住分開的那一刻你給我留下的最後印象，可以讓我提醒自己不能再這麼傻，也許有一天我會謝謝你，謝謝你讓我學會怎麼樣更愛自己多一些！」被指暗示有第三者，不過吳克群否認，透露分手原因是對婚姻無共識。而2019年，何超蓮與竇驍結緣，今年更拉埋天窗，現在可謂事業愛情雙收。