「TVB御用學生妹」區明妙賣相勁受歡迎　玩轉各造型粉絲任揀心水

區明妙（MiuMiu）憑TVB劇集《親親我好媽》中飾演學生而漸為人熟悉，其後她也多次演出「年青版XXX」和學生。其後數年，區明妙也陸續出演了《七公主》、《星空下的仁醫》、《愛上我的衰神》、《法證先鋒IV》及《黯夜守護者》等劇集，童顏的外貌實在令人印象深刻，更有網民封她為「港版周子瑜」、「TVB御用學生妹」。



區明妙（MiuMiu）演技都幾好。（截圖）

其實區明妙與周子瑜也有不少共同之處，MiuMiu本身是家燕媽媽旗下女團Honey Bees的成員，憑無綫劇集《一屋老友記》出道，17年因在《親親我好媽》中表現突出而嶄露頭角，其後又因在《她她她的少女時代》飾演少女版田蕊妮，演技大爆發而廣為人知，更成功簽約成為邵氏藝人。

區明妙（MiuMiu）發展好多元化。（IG圖片）

區明妙（MiuMiu）組咗一隊跳舞組合。（IG圖片）

MORII GIRLS個個都係靚女。（IG圖片）

此外，她也和何榛綦、坂部佩莎等組成MORII GIRLS，跳唱韓團少女時代、日團XG的歌曲，還建立了一個專屬於這個組合的Instagram帳號「MORII GIRLS｜美少女企劃」。近日為了慶祝組合成立一周年，她們更推出了「Morii Girls 一周年計劃 photobook」。區明妙接受《香港01》訪問時就表示銷量情況相當不錯：「我都唔知呀，但係反應唔錯嘅。」

早前區明妙到台灣旅行時拍下的噴血三點式照片獲得網民讚好，極受歡迎！不過，她接受訪問時就表示有關照片並不會售賣，粉絲們可能要失望了。

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MORII GIRLS個個都係靚女。（IG圖片）

MORII GIRLS個個都係靚女。（IG圖片）

MORII GIRLS真係可以直接出道。（IG圖片）

早前區明妙到台灣旅行時拍下的噴血三點式照片獲得網民讚好，極受歡迎！不過，她接受訪問時就表示有關照片並不會售賣，粉絲們可能要失望了。

早前去台灣旅行，區明妙（MiuMiu）曬噴血泳衣相。（IG圖片）

妙妙9月將重返校園。（IG@miumiu__au）