賭王二房學霸孫女何倩珩讀哥大法學院　將入職世界知名律師樓

有賭王「最索外孫女」之稱的何鍶珩（Beatrice）是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女，Beatrice不但顏值相當高，更是一名學霸，畢業於美國名校普林斯頓大學（Princeton University）的她之後繼續修讀市場學碩士，並曾在銀行實習。而Beatrice的妹妹何倩珩（Gillian）亦同樣出色，日前Beatrice在IG公布好消息，原來Gillian即將在世界知名律師事務所工作，相當叻女！

何鍶珩（Beatrice）同何倩珩（Gillian）是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅的女兒。（IG圖片）

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Gillian向來有學霸之稱，事關她中學時因為GCSE成績出眾而獲發獎學金，而在哥倫比亞大學（Columbia University）修讀文科學士時，連續三年入Dean's list，獲學院嘉許其傑出學術成績。大學畢業後，Beatrice曾發文祝賀細妹獲得杜克大學（Duke University）取錄的喜訊，不過原來Gillian最後選擇入讀哥倫比亞大學法學院（Columbia Law School），該校被公認為是世界上最負盛名的法學院之一，每年都排在前5名，就業率更是排名第一。

Beatrice曾發文祝賀細妹獲得杜克大學（Duke University）取錄的喜訊。（IG截圖）

學霸！（IG圖片）

相隔一年，Beatrice再公布好消息，她在IG Post出Gillian的畢業照，並寫道：「1 year later…I’m so damn proud to announce that Gillian will be accepting a job at Simpson Thacher, one of NYC’s most prestigious law firms. Nobody deserves it more. （一年後……我非常自豪地宣布Gillian將接受紐約市最負盛名的律師事務所之一，盛信律師事務所的工作，沒有人比她更值得。）」據知美國盛信律師事務所（Simpson Thacher & Bartlett LLP）是世界領先的全球性律師事務所之一，亦是美國歷史最悠久、聲譽最頂尖的律師事務所之一，更是法學院學生最難入的律所之一，在2023年的律所排行榜中排名第8，足見Gillian相當出色！