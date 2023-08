賭王二房學霸孫女何倩珩讀哥大法學院　將入職世界知名律師樓

有賭王「最索外孫女」之稱的何鍶珩(Beatrice)是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女,Beatrice不但顏值相當高,更是一名學霸,畢業於美國名校普林斯頓大學(Princeton University)的她之後繼續修讀市場學碩士,並曾在銀行實習。而Beatrice的妹妹何倩珩(Gillian)亦同樣出色,日前Beatrice在IG公布好消息,原來Gillian即將在世界知名律師事務所工作,相當叻女!

何鍶珩(Beatrice)同何倩珩(Gillian)是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅的女兒。

Gillian向來有學霸之稱,事關她中學時因為GCSE成績出眾而獲發獎學金,而在哥倫比亞大學(Columbia University)修讀文科學士時,連續三年入Dean's list,獲學院嘉許其傑出學術成績。大學畢業後,Beatrice曾發文祝賀細妹獲得杜克大學(Duke University)取錄的喜訊,不過原來Gillian最後選擇入讀哥倫比亞大學法學院(Columbia Law School),該校被公認為是世界上最負盛名的法學院之一,每年都排在前5名,就業率更是排名第一。

Beatrice曾發文祝賀細妹獲得杜克大學(Duke University)取錄的喜訊。

學霸!

相隔一年,Beatrice再公布好消息,她在IG Post出Gillian的畢業照,並寫道:「1 year later…I’m so damn proud to announce that Gillian will be accepting a job at Simpson Thacher, one of NYC’s most prestigious law firms. Nobody deserves it more. (一年後……我非常自豪地宣布Gillian將接受紐約市最負盛名的律師事務所之一,盛信律師事務所的工作,沒有人比她更值得。)」據知美國盛信律師事務所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)是世界領先的全球性律師事務所之一,亦是美國歷史最悠久、聲譽最頂尖的律師事務所之一,更是法學院學生最難入的律所之一,在2023年的律所排行榜中排名第8,足見Gillian相當出色!