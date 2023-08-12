Jumbo曾淑雅宣布雙喜臨門　圈中奉子成婚藝人逐對數有人四年抱四

現年32歲的「TVB長腿女神」曾淑雅（Jumbo）在上月22日無預警宣布結婚，正式升呢做人妻，事隔不足一個月，Jumbo昨日（11日）再公布喜訊，她在IG曬出孕照，並寫道：「感恩，小寶寶選了我。希望你健康長大，肥肥白白，我也是時候學做媽媽了，夢想實現，期待的改變。今年是超開心的一年。如願，家，圓滿人生，滿足。」原來Jumbo是雙喜臨門！

Jumbo曾淑雅腹部明顯隆起，孕味極濃。（IG@jumbotsang）

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其實圈中不少藝人都在婚後不久即宣布有喜，「奉子成婚」在現今世代絕對不算新鮮事，雖然曾有人極力否認「先上車後補飛」，但其實也「有數得計」，結婚時應該是喜上加喜，以下立即為大家盤點一下！

一家五口好幸福！（IG@aimeechan_official）

陳豪陳茵媺

陳豪和陳茵媺因合作拍攝TVB劇集《心戰》而相戀，拍拖兩年半後極速完婚，二人在2013年6月於巴黎舉行浪漫婚禮，當時已有傳女方因有身孕而辭演《寒山潛龍》，而大仔陳梓燁（Aiden Joshua）是於同年12月初出生，數數手指，應該是奉子成婚。陳豪和陳茵媺三年抱三，一家五口生活幸福。

溫馨！（IG@aimeechan_official）

洪永城（Tony）在2021年6月宣布向梁諾妍（Inez）求婚成功。（IG@guruhung）

洪永城梁諾妍

洪永城（Tony）在2021年6月宣布向梁諾妍（Inez）求婚成功，同年7月舉行婚禮時，Tony即場宣布太太梁諾妍（Inez）已經懷有身孕4個月，並在12月誕下囡囡Amber。

同年7月舉行婚禮時，Tony即場宣布太太梁諾妍（Inez）已經懷有身孕4個月。（資料圖片）

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