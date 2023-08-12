破毒強人劇情劇透｜蔣志光買兇殺馬貫東　張曦雯帶隊駁火險死

無綫（TVB）劇集《破毒強人》熱播中！第十集講《破毒強人》講到張寶兒發現胡定欣上市公司的資有問題，更直接上門對質。胡定欣擔心背後的資金來源被揭發，更出價100萬做「掩口費」...同一時間，蔣志光被指控謀殺罪。



張曦雯。（《破毒強人》劇照）

第十一集 (08/14)

蕭正楠與陳豪針鋒相對，但又各取所需。張寶兒不滿蕭正楠只給予一般情報，趁勢終止合作，蕭正楠察覺張寶兒有心維護何廣沛……張曦雯找張國強查詢何廣沛底細，張國強認定陳豪不可能找何廣沛合作。蔣志光獲准保釋，有心安排妻女先赴台灣，似有大動作。陳豪與胡定欣、何廣沛完成第一次線上毒品交易，何廣沛猶有餘悸地回到狹窄居所，郭柏妍就是他的避風港。張寶兒為拉近與何廣沛的距離，積極學習手語。投行下屬林溥來以可疑交易文件勒索胡定欣，胡定欣屈服……

陳豪和蔣志光。（《破毒強人》劇照）

第十二集 (08/15)

陳豪放過林溥來，還安排林溥來負責毒品買賣後的股票周轉，一心利用他當胡定欣和何廣沛的替死鬼。蕭正楠監聽蔣志光的動向，得悉蔣志光安排彭懷安去殺馬貫東，即與張曦雯開展行動。馬貫東、彭懷安與毒品調查科三方人馬激烈駁火，張曦雯中槍，蕭正楠為張曦雯撇下逃犯……胡定欣以為是蕭正楠受傷即致電慰問，蕭正楠藉此提出約會，胡定欣卻當面揭穿蕭正楠在演戲。馬貫東中槍後找陳豪求助；彭懷安主動向鄧彪自首。朱智賢見蔣志光誓要殺馬貫東才肯離港，逼陳豪犧牲馬貫東，否則會揭破真相……

張曦雯帶隊駁火險死。（《破毒強人》劇照）

第十三集 (08/16)

彭懷安聲稱自己不在槍擊現場，張曦雯撤銷通緝令，望引蛇出洞。彭懷安獲釋後即重整旗鼓追殺馬貫東，卻見馬貫東跟蹤而至……陳豪找到潛藏的馬貫東，直言被朱智賢威脅，向馬貫東遞上毒藥……何廣沛自看到馬貫東受槍傷後心緒不靈，但無法向郭柏妍訴說煩惱，唯一可向張寶兒傾訴。蔣志光約見胡定欣，望查出陳豪可有在搞鬼。區議會會議上，陳豪以痛悟前非的過來人身份抨擊蕭正楠掃毒不力。朱智賢找胡定欣對話，認定胡定欣與陳豪的生意有關，胡定欣提到有方法可讓蔣志光脫身……

蔣志光。（《破毒強人》劇照）

張曦雯帶隊駁火險死。（《破毒強人》劇照）

第十四集 (08/17)

張寶兒欲送陳豪往醫院被拒，得悉他的癌症惡化。蕭正楠帶隊圍捕馬貫東，卻遇炸彈陷阱，一番追趕下終逮捕馬貫東……蔣志光約陳豪到酒樓見面，並安排人馬搜查書店閉路電視片段，終查出陳豪曾解救馬貫東，二人爆發衝突……蕭正楠直覺蔣志光會棄保潛逃，着張曦雯拘捕蔣志光。胡定欣擔心馬貫東向警方告密，建議陳豪解決馬貫東。張寶兒勸何廣沛跟陳豪割席，何廣沛直言不會丟下陳豪。朱智賢矢言陳豪和胡定欣若救不了蔣志光，就要告發對方來陪葬。從不沾毒的陳豪為止痛，以身試毒。

張寶兒。（《破毒強人》劇照）

張寶兒。（《破毒強人》劇照）

第十五集 (08/18)

朱智賢安排三名女兒先赴台灣，也知道蔣志光的官司不樂觀。朱智賢一再逼問胡定欣可有方法救蔣志光，胡定欣瞞着陳豪往見朱智賢，打算私下解決……郭柏妍翻查投行的交易紀錄，發現一上市物流公司持有人竟是何廣沛。警方開展聯合行動，大舉掃蕩油尖旺；同晚，陳豪、胡定欣、何廣沛完成了另一次線上毒品交易。郭柏妍先後跟何廣沛與胡定欣對質，何廣沛「無言以對」；胡定欣稱何廣沛正替其熟客持有公司，入世未深的郭柏妍相信了。陳豪收到某人的語音訊息，即找蕭正楠協助……