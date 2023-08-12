寵愛Pet Pet劇情劇透｜周嘉洛林夏薇拍拖　古佩玲介入做第三者？

無綫劇集《寵愛Pet Pet》熱播中，第十集講到林夏薇和周嘉洛假拍拖，因為姜大衛回港，不過姜大衛卻對周嘉洛諸多挑剔，更十分不信周嘉洛是林夏薇的男朋友。



《寵愛Pet Pet》第11集至第15集劇情劇透

林夏薇和周嘉洛。（《寵愛Pet Pet》劇照）

第十一集 (08/14)

姜大衛誓要找出林夏薇及周嘉洛假拍拖的證據，卻意外發現周嘉洛疑似一腳踏兩船。姜大衛欲在林夏薇面前揭破周嘉洛，始知原來是一場誤會……梁雯蔚貓貓Latte性情大變，周嘉洛和林夏薇懷疑梁雯蔚被家暴，梁雯蔚始終不肯透露真相，得Latte「捨命提醒」，梁雯蔚終於醒悟過來。林夏薇與周嘉洛跟冬甩散步，冬甩卻突然對着另一個男人大叫「爹哋」……冬甩撲上前與主人招浩明相認，周嘉洛擔心林夏薇會與招浩明舊情復燃。另邊廂，林夏薇收到招浩明送的花……

古佩玲和周嘉洛。（《寵愛Pet Pet》劇照）

第十二集 (08/15)

冬甩誤以為周嘉洛要拆散林夏薇和招浩明，與周嘉洛反面。徐榮高興可為婉琴慶祝生日，翌日卻得知對方打算撤資寵愛城決定。梁雯蔚自覺失敗，獲周嘉洛引薦與姜大衛見面，重拾笑容。周嘉洛發現招浩明想利用冬甩追求富家女錢古佩玲，與招浩明理論，冬甩聽到真相後，失控衝出馬路險被車撞。誰知招浩明很快便轉用另一寵物犬小泡芙追求古佩玲，冬甩對招浩明徹底死心。古佩玲要求林夏薇陪伴小泡芙留院通宵觀察，周嘉洛擔心林夏薇，藉口留在診所陪伴她，林夏薇卻……

林夏薇和周嘉洛戲假情真？（《寵愛Pet Pet》劇照）

第十三集 (08/16)

招浩明不忿林夏薇另結新歡，帶小泡芙覆診時故意刁難周嘉洛，幸得林夏薇出手解圍。林夏薇嗅到周嘉洛家傳來焦味，擔心周嘉洛被火災所困，焦急不已。周嘉洛剛巧回家，林夏薇始知虛驚一場，周嘉洛感到林夏薇對自己有意。立言的小狗打比失蹤，周嘉洛和林夏薇懷疑是四婆偷狗。打比危站天台，似不肯下來，周嘉洛藉冬甩幫助轉述打比的想法，令關係惡劣的立言與四婆母子和解，林夏薇、周嘉洛感情亦大有進展。與此同時，姜大衛決定延遲離港，周嘉洛竊喜能繼續與林夏薇扮情侶……

姜大衛和林夏薇。（《寵愛Pet Pet》劇照）

第十四集 (08/17)

周嘉洛和林夏薇帶冬甩出席小泡芙的生日會，猶如一家三口，深受歡迎。小泡芙被發現誤服辣椒，招浩明供稱是林夏薇加害小泡芙。周嘉洛和冬甩默契配合，揭穿招浩明的醜事，同時還林夏薇清白。林夏薇認定姜大衛與梁雯蔚發展爺孫戀，大發雷霆，更得知原來是周嘉洛介紹二人認識，遂遷怒於周嘉洛，當眾宣布和周嘉洛已「分手」，劃清界線。周嘉洛主動幫古佩玲擺脫追求者糾纏，令古佩玲對周嘉洛產生好感。周嘉洛不滿古佩玲豪花金錢預約他看症，大罵其自私，此舉反令古佩玲更感興趣。

古佩玲介入做第三者？（《寵愛Pet Pet》劇照）

第十五集 (08/18)

周嘉洛決定採取主動，向林夏薇示愛卻屢屢受阻。此時，二人身邊各自出現古佩玲和黃子恆兩位追求者。古佩玲明目張膽追求周嘉洛，徐榮施壓迫周嘉洛遊說古佩玲入股徐榮的寵愛城。同時，黃子恆決定重新追求林夏薇。診所眾人發現停車場有浪浪出沒，周嘉洛藉冬甩幫助成功捉到浪浪，更帶牠去「見」主人，林夏薇被浪浪的忠誠深深感動。周嘉洛也鼓起勇氣藉冬甩送花向林夏薇表白，誰知冬甩竟將花束送給古佩玲……林夏薇猜到周嘉洛用意，但因對姐弟戀沒信心故意逃避周嘉洛的解釋。