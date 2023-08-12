盤點歷年TVB「外援」做過乜　林襄余思霆浸溫泉絕對係收視保證

無綫（TVB）近年有不少藝人出走，離巢尋找新發展，去外國又或是北上搵銀，明顯能夠看出演員的更替率不斷變快。要說TVB鬧演員荒也不是，只可能是「不太夠用」，再加上近年香港人喜好睇美劇、韓劇甚至是台劇的關係，演員或出鏡的面孔已不單止是TVB合約藝員，也多了不少「外援」。



河國榮在《我本善良》中飾演一名英國警司。（影片截圖）

講起TVB「外援」，大多數人都會想起「御用鬼佬」河國榮，由80年代到2022年劇集依然出現他的身影，而且他自澳洲到香港發展後已經定居在香港一段長時間，嚴格上他已是一個香港人了。

布偉傑（《同事三分親》劇照）

而近期少少，也有「TVB御用外國人」之稱的布偉傑，不過他在2018年約滿後離巢，早年亦已轉移重心到內地發展。

易宇航飾演的朱若望，昨晚被迫拍三級片，演出都好搶鏡。（《新四十二章》截圖）

再數近少少，就有德裔港籍的易宇航。本身是科技企業家的他在2013年開始涉足娛樂圈，歷年來他也參演過《降魔的2.0》、《兄弟》、《青春不要臉》、《隱形戰隊》等劇集，其中《新四十二章》的朱若望也十分搶鏡。

何慈茵演反派。（《飛虎3》截圖）

何慈茵自2021年開始於TVB亮相，其實自2014年開始她就憑香港電台節目《功夫傳奇III決戰邊疆》而於行內打出名堂，之後她亦曾參加《G-1格鬥會》等節目，打女形象鮮明的她加入TVB後，近年在《隱形戰隊》中也有不錯的發揮機會。要講TVB「外援」的話，她可算是其中的表表者。

季蘋蘋發展都唔錯。（IG圖片）

除了吸納外國人面孔的藝人，TVB也會挑選一些內地人加入。季蘋蘋於內地長大後，就於2012年到香港進修，2013年碩士畢業後就加入TVB成為新聞部的新聞編導，2015年開始更走向幕前擔任娛樂新聞台的國語主播，2017年亦參與了《Ben Sir研究院》、《宮心計2深宮計》、《白色強人II》、《明星運動會》等節目及劇集。

周六晚「獎門人」曾志偉帶隊的旅遊節目《日本限定Super遊》，最高收視16.4點（106萬觀眾）。

講起TVB「外援」，余思霆也算是其中之一。台灣出生和長大的余思霆，參選《2017年度國際中華小姐競選》奪得冠軍後就加入了TVB，其後事業發展也相當不錯，第一套劇就是出演《救妻同學會》的何少藍，之後劇集演出雖然不多，不過綜藝發展卻十分不錯，曾主持《深夜美食團》、《Ben Sir睇樓團》、《玩起來》、《涼浸浸去旅行》、《台灣3點3》、《請1日假去旅行:台北篇》以及最近的《日本限定Super遊》，可說是台灣旅遊節目的「鐵腳」人選！

TVB兩線劇收視冇起伏 《破毒強人》21.4點《寵愛Pet Pet》18.2點

張雅涵、林莎和林襄等人主持《自然系女子日本旅行》大受歡迎兼在網上引起熱話。（截圖）

張雅涵、林莎和林襄等人主持《自然系女子日本旅行》大受歡迎兼在網上引起熱話。（截圖）

講到「外援」二字，當然也包括一些沒有簽約TVB卻在TVB中出鏡的藝人。張雅涵、林莎和林襄等4位美少女，為TVB的J2台主持《自然系女子日本旅行》大受歡迎兼在網上引起熱話。台灣式旅遊節目主打就是浸溫泉、泳衣、福利畫面，再加上「台妹」二字，想收視低都幾難。

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日本劇集《東京愛情動作故事》有相澤南、桃乃木香奈、楪可憐、羽田愛、古川伊織等10位日本AV女優。（劇照）

東京愛情動作故事｜桃乃木香奈相澤南楪可憐 大尺度劇照搶先睇

演員方面有「外援」，最近TVB也買入了日本劇集《東京愛情動作故事》香港的獨家播映權，劇中有相澤南、桃乃木香奈、楪可憐、羽田愛、古川伊織等10位日本AV女優，讓一眾粉絲不得花錢煲劇，這套劇集和演員一定是近年最有宣傳效益的「外援」。