蔡少芬不反對女兒拍拖　叮囑身體不可受傷害︰要帶眼識人

蔡少芬（Ada）與張晉結婚15年，育有兩女一子，大女兒張楚兒眨眼已經12歲，女兒張信兒也已10歲，只有兒子張樂兒年紀尚幼，三人都繼承父母優良基因，非常可愛，而Ada也不時在社交平台分享家庭生活，一家五口幸福美滿。



兩個女兒都很似Ada。（微博@蔡少芬）

日前，Ada在美食綜藝節目《中國有滋味》中談起女兒拍拖的問題，透露已經同女兒講過自己同老公以及過往拍拖的往事，在她拍拖前事先準備：「我現在已經跟我女兒說了，拍拖沒問題，只要你不要對自己身體有什麼傷害就可以了，我覺得要帶眼認識人，就是要看清楚，看準人，覺得半年裡面不好的，立馬丟他。半年都讓你不開心的話，那個人可以不要了，不要浪費自己時間，你生命哪有那麼多時間去浪費！所以我現在就跟她說，說完了以後她自己看著辦吧，因為當她長大了，她肯定有自己的思想，就覺得我們老人家，不想再聽了。所以現在她還有好奇心，我就馬上跟他們說了，很清楚。」對於Ada的教育方式，網友們也一致讚同：「我把這句話刻在骨子裡好嘛」、「蔡少芬的想法好好，拒絕戀愛腦」、「所有女孩子都要給我反復的觀看」等。

在同張晉相識之前，Ada曾同吳奇隆有過一段情。1999年，兩人因合作電影《還我情心》相識，當年雙方一個為母還債，一個為父還債，有著相同遭遇，很快便擦出愛火，並大方公開戀情，不過只維持了3年便分手。2003年，Ada拍攝內地劇集《水月洞天》與張晉結緣，5年後共結連理，Ada更化身「炫夫狂魔」，幸福溢於言表。

兒女雙全，張晉也很愛Ada。（微博@蔡少芬）

點擊睇Ada更多靚相：