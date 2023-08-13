阿七出嫁兩手金器好幸福　盤點藝人出嫁金器有人排場超強似皇帝

32歲的《開心無敵獎門人》長老「阿七」吳嘉儀今天（13日）與男友「豬仔」Leo舉行婚禮，今早穿上裙卦的吳嘉儀兩手戴超過10件金器富貴出門，單看照片都覺得幸福滿瀉。

「阿七」吳嘉儀今早富貴出門。

鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）舉行過一場戶外草地婚禮，不過當時人數有限，未能邀請各方好友到場。當日Stephanie未有按照傳統撐着紅傘，但其金器和她左手無名指上的巨鑽結婚戒指依然搶眼，而她手上的龍鳳鈪都係極誇張！

好勁呀！（葉志明攝）

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伍富橋（Alvin）與曾做無綫幕後的富家女Shirley將會結成連理，更sweet爆表示：「和你話愛就愛我的福氣」。他在社交平台又放出過大禮的相片，除了女方家中客廳豪華搶眼之外，一堆堆金器也是令人目不暇給，認真誇張！

講到勁，何超盈當年與老公Thomas Xin（辛奇隆）過大禮，當時的排場就非常強勁！當時滿屋子的金銀珠寶，據知更有舞獅助慶，豪氣沖天！照片中，除了有名貴鮑參翅肚外，還有八對份量十足的龍鳳鐲，以及超搶眼的金豬牌加上不少鑽石飾品。有報道指，何超盈婆婆送上六層金豬牌給外孫女，而四太飲茶時更不忘訓示超盈：「有自己家庭啦，要豬仔一竇竇，你密密生，我密密湊。」隨後就送上大串龍鳳鐲，何超盈即眼濕濕，而四太更代表賭王派大利巿。

二人向四太敬茶！（何猷君微博照片）

超大陣仗！（何猷君微博照片）

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其實不少藝人出嫁當日都有不少金器嫁妝，即刻帶大家睇吓邊個最誇張！