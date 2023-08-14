林迪安擔任《蜘蛛俠》武指最有滿足感　完全唔識英文進軍荷里活

林迪安因年少氣盛受挫，從此更珍惜所有工作機會。

林迪安擔任武指多年，曾指導《風雲之雄霸天下》、《中華英雄》、《無間道》、《百變星君》等作品，近日他接受港台節目《安哥同學會》訪問時，透露原來最滿意一部作品原來是《蜘蛛俠2》，原因是：「我哋設計嘅嘢，任何天馬行空嘅嘢，只要導演欣賞你，全力支持。佢一開綠燈，係唔會有嘢返轉頭，我度嘅story board一確認後，所有部門GC、服裝……甚至拍都未拍，剪片都嚟同我開會，存在感係從未試過咁強烈。」

除《蜘蛛俠2》外，林迪安亦曾擔任《The Matrix》的武指。

林迪安更指他所畫的story board，有近九成最終呈現在大銀幕，甚至連衣服都被採用，這讓他感到完全被尊重。不過其實林迪安早期去荷里活工作時，他是完全不會英文，雖然劇組有安排翻譯，但他發現對方自行發揮，於是他決心由單字英文學起，再加上以親身示範，令他才有今天的成就，他更笑言：「好在個天賜我係做動作，如果係編劇真係死得。」問到是否賺到笑，林迪安謙虛表示：「以前冇錢，而家係個天俾返我。」

林迪安話自己去美國擔任武指初期，連英文都唔識，到後來他由單字講起：「就算講錯佢哋都會笑你，因為知你認真做嘢。」

林迪安擔任武指前，他曾在朋友介紹下，到日本演出警匪劇集《獵人者》的常設配角，並且火速走紅，但劇集拍攝續集時，年少氣盛嘅佢得罪日本電視台，他說：「我當年係乞人憎到『我好忙喎，你要傾過嚟香港傾，我而家要放假』，我當時真係傻咗，以為人哋一定要搵我。」林迪安曾在其他訪問透露，當年在日本的薪酬，足夠他在美孚新邨買到兩個單位，而且完全唔需要供樓，但就係因為自己年少氣盛，令他失去了寶貴的機會。