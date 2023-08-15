尹子維復合後被斥面相不佳　發「永不刪除的微博」向徐冬冬示愛

尹子維與內地女星徐冬冬2019年拍拖，相戀短短8個月便分手，其後男方求復合求足4年，終於贏回美人芳心，徐冬冬早前曬出兩人拖手照片，尹子維也轉發微博，正式宣布復合。

尹子維同徐冬冬復合。（微博@徐冬冬）

自兩人舊情復燃後，尹子維便頻頻更新微博公開曬愛。近日有網友評價尹子維面相不好，「鼻樑起節還有點小鷹鉤鼻，眼型眼神也有些問題，希望“大嫂”能多長個心」。尹子維得悉後發文表示看到相關評價，但不打算作出任何反擊，他又表示這則帖文是「永不刪除的微博」，他發文道：「喜歡徐總的人可以繼續挑撥我們的關係！我不做反擊！會做好這一件事，我愛徐總只愛徐總永遠」，並Tag徐冬冬再示愛。

徐冬冬終於接受返尹子維。（Instagram／@raquelxuofficial）

之後尹子維連發7則微博帖文回應相關事件，並指看到面相分析「承認我是心理不舒服，我會直面面對」，又發文表示，「反派演很多被誤解.誤解就誤解吧！我會繼續演好我的戲！全世界可以誤解我！只在乎一個人的感受徐總！」

徐冬冬亦發文護男友，「面相好的不一定人有多好，面相差的人不一定人差。謝謝關注，但希望不要誤導現在的青年朋友。不是戀愛腦也不標榜人間清醒。我們活的自在…對的起自己的人生…努力著奮鬥著…付出或被付出…愛著或被愛著就好。 ​​​」

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