專訪｜陳慧琳預告澳門騷史無前例開高衩　點名軒仔Sammi還嘉賓債

天后陳慧琳（Kelly）今年強勢回歸樂壇先後推出了4首單曲，而且更與Sing Sing Rabbit推出粵語版及日文版新曲，堅持一直出新歌報答歌迷。闊別舞台四年的Kelly，即將攜金鑽班底在國慶黃金檔期 ，2023年9月30日至10月1日於澳門銀河綜藝館舉行一連兩場《陳慧琳 Season 2 演唱會 澳門站》勁歌熱舞，相信勢必掀起撲飛熱潮。Kelly接受《香港01》訪問率先透露世界巡迴行程表，演唱會籌備情況、歌曲編排細節、挑戰大尺度性感服裝，以及演唱會嘉賓心水名單。

天后陳慧琳（Kelly)今年強勢回歸樂壇，即將於澳門銀河綜藝館舉行一連兩場演唱會。（葉志明攝）

Kelly表示：「完成澳門站之後，就會去新加坡，之後有可能會去美加，先再返嚟香港搞！」被問到會開騷兼順勢去埋旅行，她笑言：「疫情到而家都未去過旅行，所以都想去玩吓。」她續指細囝「小龍包」劉琛未打齊疫苗，並表示：「擔心屋企人嘅安全，唔夠膽帶佢哋周圍去飛，所以疫情嘅時間都停工。」

Kelly指細囝「小龍包」劉琛未打齊疫苗，疫情至今都未去過旅行。（葉志明攝）

Kelly自1994年簽約唱片公司成為歌手，由出道至今推出過無數經典代表作品，對於演唱會選曲方面，她坦言選曲非常難取捨：「今次演唱會想唱多啲新歌，因為係舊嘅歌以前演唱會嘅時候都已經唱咗好多次，今次新歌方面會有好多唔同嘅編排去搞啲新思意。」至於會考慮組合金曲成串燒歌環節，她分享：「諗緊歌單，有太多歌！大家都仲傾緊，其實一切都係要等雷頌德編排。」被問到會考慮開放歌迷投票，她表示：「歌迷其實都會成日同我講想聽啲咩歌，仲會寫信俾我，所以我心裏面都知道佢哋想要聽啲乜嘢！」提到標誌性必唱歌單，她直指：「呢三首一定會唱，包括有《誰願放手》、《風花雪》、《花花宇宙》。」

Kelly對於演唱會選曲方面坦言選曲非常難取捨。（葉志明攝）

Kelly 透露演唱會必定會唱《誰願放手》、《風花雪》、《花花宇宙》。（葉志明攝）

這次演唱會以「Season 2」命名，其實是壓軸登場的全新單曲《 Season 2 》的歌名，此曲由名填詞人黃偉文（Wyman）創作，意味着Kelly再次投入音樂事業。Kelly透露：「新歌就屬於中班性嘅歌曲，比較着重旋律。Edmond幫我監製，Wyman填詞，請咗Cuson fung幫我作曲，第一次同呢位新作曲人，佢好知道唱嘅時候嘅感覺，佢都有喺錄音室度，我錄音嘅時候佢都有參與，呢首歌其實我覺得好有氣氛。」

Kelly即將推出全新單曲《 Season 2 》。（葉志明攝）

講到演唱會有份參與演唱會歌曲編排的御用班底音樂總監雷頌德（Mark Lui ）及演唱會主題曲全新單曲《 Season 2 》作詞人黃偉文（Wyman）現時還身處於英國，與Kelly分隔兩地。她則分享：「Wyman而家都協助緊新歌，都好貼切演唱會嘅主題。而Mark就會諗多啲唔同嘅歌曲編排，例如《一切很美只因有你》同埋《醉迷情人》都會有啲Mixing版本，一定要好型，所以而家都等緊佢回覆，不過而家未知道會搞快版本定慢版本。好似之前花花宇宙都係咁，收到先知道有一種好神秘嘅感覺！」

至於歌迷萬眾期待的演唱會舞台機關，Kelly指是次大型演唱會當然有舞台機關，並表示：「不過而家就未知情況，我諗啲屋會升上來嘅感覺，有啲層次感！」講到演唱會服裝，她説：「見過啲衫，大概佢哋想我着咩衫嚟呈現呢個演唱會嘅感覺，咁有啲真係高衩，同埋有啲斗篷嘅，我從來未試過着高衩，雖然真係有少少似泳衣。咁其實我之前係着過泳衣去跳舞，但我下面係會着條褲，但今次就冇咗條褲，但係有個斗篷，係型嘅係靚嘅，襯對長靴，不過都仲諗緊，因為未試過咁高衩！」

陳慧琳預告澳門騷史無前例開高衩。（葉志明攝）

Kelly指現時每天排舞長達四個小時左右，至於飲食方面需要適量控制。她說：「平時食蝦餃都要點啲辣，炸嘢太油同埋味精嘅暫時都唔食，個口會好乾！」講到澳門有相當多美食，她直言：「澳門葡撻味雞蛋仔真係好好食！」被問到會在乎體重經常磅重？她當場大叫：「我唔夠膽企上個磅度好耐，因為自從疫情着褲嗰陣，就知道肥咗兩個Size，不過而家開始瘦咗，條褲開始着得鬆，不過堅持都唔會磅重。」（身材變好而獲得老公稱讚）她說：「老公成日都話我fit咗，好fit好fit，係怕咗我。」提到老公對於她性感的限度，她坦言：「如果問佢，就次次都話樽領，件件都話唔得。」

Kelly坦言疫情期間身形膨脹，現階段不敢磅重。（葉志明攝）

演唱會嘉賓心水名單，Kelly說：「Anson Lo如果佢肯梗係好，都要還返俾我！所有欠債嘅嘉賓自己報名，因為我幫人做咗咁多次嘉賓，例如張敬軒，楊千嬅同Sammi都做過幾次。」會考慮同新生代合作？她隨即大賣關子透露其實有邀請新生代歌手寫歌，並表示：「唔想開名，想保持神秘。另外都有新生代歌手答應會寫，不過到而家都未收到！」

髮型：Zap Tang

服裝：Valentino

場地：澳門銀河綜藝館