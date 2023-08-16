72歲譚詠麟踏入連環受災之年　暴瘦後竟又疑被粉絲再整傷手打石膏

「校長」譚詠麟今年已經72歲，但仍然活力充沛，不但率領香港明星足球隊北上踢波，早前又同溫拿現身灣仔書展出席講座，近日更做足一連7場溫拿出道50周年告別騷，忙過不停。不過今年算是校長連環受災之年，早前校長自爆患病4日暴跌15磅，近日仲疑被粉絲扯手加重傷勢。

譚詠麟4日暴瘦15磅（微博）

校長日前自爆開騷前不慎整傷手，仲要打石膏和打針，幸好已好返9成，他發文表示：「溫拿演唱會開秀前在後台不小心碰到手腕以為普通防護就足夠，點知還是要打石膏及打針才能慢慢康復！ 已經9成ok了」。

譚詠麟熱愛運動。（微博）

從照片可見，校長包紮右手出騷，之後拆開紗布，騷出手腕，看來已好得七七八八。網友勸他保重身體，惟有粉絲留言爆出疑有粉絲扯譚詠麟的手，「也希望在演唱會有機會和校長握手碰拳的歌迷們注意秩序 不要扯/抓倫倫的手啦」、「第二場的時候看到被人拉扯之後，右手都沒辦法正常握話筒了，希望接下來一定耐心休養好不要著急，多加小心」、「明明應該是很痛，但在演唱會上哪怕被不懂事的人拉住手也完全看不到您有一絲皺眉的表情，讓人又心疼又欽佩」。

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