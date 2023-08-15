自然系女子日本旅行︱林映暉呻胸大的煩惱　雅涵教做擴胸運動紓緩

主打「自然美景」及「身心靈治癒之旅」的J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》，這次瞄準港人熱愛旅遊地點之一的日本，發掘當地別具特色的洗滌心靈體驗。本周《自然系》繼續有林映暉（暉哥）做主持，嘉賓陣容則是「樂天女孩」張雅涵。



雅涵同暉哥挑戰進食有成10層嘅雪糕，難度系數都好高吓。

10層雪糕震撼眼球

本周雅涵將孖住暉哥玩轉富山縣，今晚（15日）播出一集主題是「富山奇怪景點大挑戰」，首站兩位靚女挑戰重達2.2kg的巨大漢堡扒咖哩飯、1.5cm厚巨大可樂餅，及10層高的雲呢拿雪糕，齋睇都覺得膩！之後二人去到一間新奇便利店，該店出售的汽水口味相當特別，就連鰻魚味及榴槤味都有，最終二人挑戰富山限定的醬油味汽水，暉哥飲完後說：「有壽司的味道。」雅涵則說：「蠻好喝的呢！」認真估你唔到。

暉哥同雅涵都有胸大的煩惱！

暉哥幫雅涵按摩時發現富貴包。

指定項目浸溫泉當然不能少，二人今次大歎原湯溫泉，浸完可以去角質，啱晒貪靚女士。浸溫泉時二人互相按摩「梳乎」一番，其間雅涵大嘆因為駝背關係，所以有「富貴包」，她說：「駝背是因為小時候胸部太大，怕被別人笑！」身材同屬有料之人的暉哥即感同身受說：「我懂，要穿毛衣把它遮起來！」雅涵又即場教暉哥做擴胸運動紓緩駝背，二人正能量爆燈。

雅涵教暉哥做擴胸運動紓緩駝背。