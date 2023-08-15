寵愛Pet Pet｜何沛珈攬實林夏薇　趴心口成副冧樣：打我都唔放手

TVB新劇《寵愛Pet Pet》播出以來反應不俗，除了兩位主角林夏薇與周嘉洛飾演歡喜冤家笑料十足之外，劇中亦有不少新面孔的演員，為劇集帶來新鮮感。當中在《東張西望》擔任主持的何沛珈（Roxanne）在劇中飾演獸醫助護Jessica，雖然經常因為「甩漏」而被上司Paula（林夏薇飾）大鬧，但她都仍傻氣不減，表情相當可愛！

何沛珈（Roxanne）在劇中飾演獸醫助護Jessica。（YouTube影片截圖）

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其實無論劇裏劇外，Roxanne對薇薇都相當崇拜，日前她在IG Post出兩人的合照，並寫道：「嘉嘉真係好幸福，我老細好正。#小粉絲最大福利 #大家不要太羨慕 #打我都唔放手嫁啦。嘉嘉對金醫生從一而終，冇轉過老細。」相中所見，Roxanne同薇薇攬到實，她又趴在薇薇心口，成副冧樣！

成副冧樣！（IG@hpgroxanne）

薇薇為Roxanne驚喜慶生！（影片截圖）

Roxanne在2020年參選港姐後入行，雖然五強止步，但加入TVB後機會多多，去年參加《香港小姐再競選》一舉奪得冠軍及「更上鏡小姐」，自此備受重用，不過主力擔任主持的她，拍劇經驗不多，今次在新劇中戲份不少，Roxanne亦很感激薇薇指導：「第一次見到我老細，佢已經nice到融化左每一個人，但係我地竟然一開始都係要唔喜歡佢，天呀，好難呀！事關我老細唔單只成日都請我地食嘢，佢仲會特登同嘉嘉對戲，呢次係我第一次有比較多戲份既劇集，對於節奏嘅把握都好弱，佢會好有耐性同我對，一齊搵場戲嘅節奏出嚟。」可見薇薇十分Nice！

去年在節目《香港小姐再競選》中勇奪冠軍及「更上鏡小姐」。（IG@hpgroxanne）