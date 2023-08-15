雯雯自打嘴巴話取消收費IG卻繼續收錢　唔課金即刪除粉絲人數急降

張致恒（Steven）的老婆區燕雯（雯雯）自去年開始周期性嗌離婚，又不時數落Steven「又廢又懶」，加上她曾自爆一家陷入經濟困境，生活十分艱難。雖然兩夫妻關係惡劣，不過雯雯早前卻突然自爆懷有第4胎，即將四年抱四，而且已經就快生得，令全城嘩然。雯雯臨盤在即，Steven亦辭去天水圍小食店工作，全力在家中照顧老婆和仔仔，讓老婆可以安心待產，似乎想做一個好老公和好爸爸。可是雯雯卻並未領情，依舊於IG出post數落老公。可是Steven不去工作，也就代表了沒有收入，一家的生活開支繼續成問題。遲些雯雯的第4胎出世之後，更要養多個，實在想像不到他們一家6口加三隻狗靠甚麼維生。

雯雯為了維持一家的生計，她於上月宣布開設新IG帳號，而新帳號更會實施會員制，收取每人$50月費，為增加收入可謂想盡辦法撲水，即使腹大便便仍努力賺錢養家。雯雯亦已清空了她舊有的IG帳號，搬到新的收費IG分享生活點滴，更新近況。她原本的IG帳號擁有1萬粉絲，可是新IG帳號高最峰時也只有243位粉絲，以每位月費$50計，雯雯上月靠IG月費賺取的收入是$12,150，可以幫補家計。眨眼間雯雯實行這個月費會員制已一個月，日前她就於IG story出post問大家：「就嚟一個月，想知道大家係會繼續支持，定係只會支持一個月？」讓粉絲選擇Yes or no，看得出她好擔心她的粉絲不會再課金支持她。

雯雯又再於IG story放負。(ig圖片)

當時雯雯再就有關收取新一期月費的事於IG stort出post，寫道：「大家係11號開始俾錢 ，不如我放一個中間點，如果大家仲想繼續 follow，就每個月15號前過數，因為我暫時身體唔許可，唔能夠睇返你哋每個人嘅日子去問你地，如果15號都見唔到大家過數，咁我就自動delete， 希望大家唔好介意」，再次提醒大家記得要在限期前課金，並講到明一到死線就會把這些人從她的Follower名單中刪除，絕不會讓他們免費瀏覽她的IG內容。然而，未幾她卻宣布會取消IG收費，還會把粉絲已經預繳的新一個月會費退回給他們，揚言自己不堪壓力，求大家放過她。

雯雯突然離家出走。(IG圖片)

點擊睇雯雯早前的近千字長文IG post：

不過雯雯在新一個月開始收費的日子臨近，並未有取消這個收費IG，而是私下逐一私訊粉絲，通知他們到期要付新一個月的$50會費了。原本她說自己陀住BB不方便逐一查看會員的到期繳款日，又說會等到今個月15日才刪除未付款續會費的粉絲。誰知她除了逐一通知追數，更未到15日已將夠期的粉絲即時刪除。雯雯猶如大話精上身，完全是講一套做一套。富二代網紅Sean亦有於他的IG爆料指雯雯自打嘲巴。

富二代網紅Sean亦有爆料指雯雯自打嘴巴。(ig圖片)

雯雯向不願再課金的粉絲表示會mark低對方不再續會費，有粉絲問她不是說今個月會取消收費IG嗎？雯雯就表示：「我考慮緊因為好多媽媽叫我留，但係暫時呢個月都仲會存在，因為有啲人都畀咗錢」。她之前明明說過會把粉絲已經預付會費退回，現在卻又以有粉絲已經付款續會做藉口，不取消收費IG，也不退款，完全是講一套做一套。難怪有網民指雯雯發錢寒，而雯雯的收費IG會員數目現時已跌至剩201人。

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