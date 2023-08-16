顧紀筠趕Barbie熱潮曬粉紅色Hermès手袋　擁過百收藏估計值過千萬

顧紀筠（顧老闆）近年淡出幕前，主力打理珠寶生意業務，不時相約好友聚會，過着寫意的闊太生活。一向都是Hermès「擁躉」的顧老闆珍藏了不少Hermès手袋，近日她就跟隨「Barbie熱潮」，曬出自己的粉紅色Hermès手袋，並寫道：「我也學着穿那個死亡芭比粉！」相中所見，顧老闆當日所用的是價值約15萬的Hermès Kelly 25，而她亦特別穿上粉紅色外套，整個造型十分搶眼！

整個造型十分搶眼！（IG@kooloban）

身為Hermès「狂粉」的顧老闆，珍藏中不乏限量款，她曾在接受訪問時表示「唔知點解好似中毒一樣，得閒見到就買。」她曾以大大小小的Hermès包裝盒來裝飾聖誕樹，不但盒的數量多到遍布成地，樹上更掛有多個 Micro Kelly 及 Birkin，除了常見的小牛皮之外，還有蜥蜴皮及鱷魚皮，每個價值至少4、5萬元，整棵聖誕樹至少用上20個「包包」，總價逾100萬。

誇張！（IG@kooloban）

顧老闆在去年60歲生日時曬出的Himalaya Kelly 25拍賣價高達350萬元。（IG@kooloban）

顧老闆曾透露自「入坑」至今已擁有過百個Hermès手袋，當中她在去年60歲生日時曬出的Himalaya Kelly 25拍賣價高達350萬元，她亦曾拍攝開箱片，曬出入手的白色Hermès Birkin Cargo，價值約40萬。作為圈中富婆的顧老闆，原來亦曾經歷貧困，在她11歲時做鞋廠生意的爸爸因生意失敗和投資失利，令全家陷入財困，要遷到徙置區，所以顧老闆年紀輕輕就立志為家人在半山置業，而她多年來亦靠着自己的一番努力，成功致富。顧老闆淡出幕前後轉戰商界，憑着獨到眼光將生意搞得有聲有色，她在2011年與老公陳仕煒以8,000萬元購買中半山嘉慧園一個車位連實用面積3,335呎的單位，前年再以1.6億賣出，勁賺8,000萬元！

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