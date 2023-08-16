70歲元華溫哥華帶孫仔食漢堡包　享受半退休生活弄孫為樂

現年70歲的元華近年減產，前年他在Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）中的演出令人眼前一亮，上個月他有份參演的內地網絡電影《零號追殺》正式上映，新戲由任達華主演兼監製，元華在戲中與任達華出生入死，他更親身上陣拍攝高難度動作場面，獲網民大讚專業兼寶刀未老！

元華有份參演《尚氣》。（劇照）

元華的表現相當搶鏡。（電影海報）

+ 2

而在不用開戲的日子，元華就一直留在加拿大，與家人團聚。日前有網民在溫哥華一間餐廳偶遇帶着孫仔食漢堡包的元華，並在社交平台曬出合照，大讚對方十分親民：「他人超級好的！他的小孫子也好可愛啊！」相中所見，身穿T恤短褲的元華，打扮休閒，年屆古稀的他鬚髮皆白，但仍臉色紅潤，精神狀態相當不錯。有網民留意到元華身後有一位小朋友望着鏡頭，紛紛猜測就是元華的孫仔，面圓圓十分可愛！

精神奕奕！（小紅書圖片）

自小跟隨京劇名武生于占元學藝的元華，是七小福成員之一，身手利落，多年來片約不斷，他曾接受訪問時透露不拍戲的時候，就會和老婆住在溫哥華，接了戲才帶着太太飛回香港，又或是飛到拍攝地。元華與太太育有一子一女，兒子在銀行工作，已經生了兩個小朋友，而元華近年大部分時間都留在加拿大陪伴家人，弄孫為樂，今年5月曾有網民在行山時遇到元華抱着孫仔行山，該網民更透露元華健步如飛，不愧是動作演員出身！