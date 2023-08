70歲元華溫哥華帶孫仔食漢堡包　享受半退休生活弄孫為樂

現年70歲的元華近年減產,前年他在Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中的演出令人眼前一亮,上個月他有份參演的內地網絡電影《零號追殺》正式上映,新戲由任達華主演兼監製,元華在戲中與任達華出生入死,他更親身上陣拍攝高難度動作場面,獲網民大讚專業兼寶刀未老!

元華有份參演《尚氣》。(劇照)

元華的表現相當搶鏡。(電影海報)

而在不用開戲的日子,元華就一直留在加拿大,與家人團聚。日前有網民在溫哥華一間餐廳偶遇帶着孫仔食漢堡包的元華,並在社交平台曬出合照,大讚對方十分親民:「他人超級好的!他的小孫子也好可愛啊!」相中所見,身穿T恤短褲的元華,打扮休閒,年屆古稀的他鬚髮皆白,但仍臉色紅潤,精神狀態相當不錯。有網民留意到元華身後有一位小朋友望着鏡頭,紛紛猜測就是元華的孫仔,面圓圓十分可愛!

精神奕奕!(小紅書圖片)

自小跟隨京劇名武生于占元學藝的元華,是七小福成員之一,身手利落,多年來片約不斷,他曾接受訪問時透露不拍戲的時候,就會和老婆住在溫哥華,接了戲才帶着太太飛回香港,又或是飛到拍攝地。元華與太太育有一子一女,兒子在銀行工作,已經生了兩個小朋友,而元華近年大部分時間都留在加拿大陪伴家人,弄孫為樂,今年5月曾有網民在行山時遇到元華抱着孫仔行山,該網民更透露元華健步如飛,不愧是動作演員出身!