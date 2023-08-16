岑麗香身型依然fit到漏　小背心參加瑜伽班好身材不藏了！

岑麗香日前與四歲半大兒子，參與由保險公司舉辦的「身心動力PowerUp親子瑜伽班」，與多位家長及小朋友同場進行親子瑜伽。首次跟囝囝一起做瑜伽的香香備受考驗，皆因剛由加拿大探親回港的囝囝，因未適應時差關係，全程十足小樹熊般黐實香香，可愛度爆燈。岑麗香帶同囝囝參與親子瑜伽班，香香直言：「暑假咁熱，最好參加室內活動，嚟做瑜伽真係好舒服，又好玩。」

岑麗香與四歲半大兒子參與親子瑜伽班。

岑麗香與四歲半大兒子參與親子瑜伽班。

時差影響 睡眠不足

熱愛瑜伽運動的香香參與瑜伽班當然難不到她，不過首次跟囝囝合作做瑜伽，香香坦言受考驗：「一直喺屋企都有做瑜伽，仔仔見到會好奇一下，我都會問佢哋想唔想join。今日終於第一次同囝囝跟老師一齊做瑜伽。」活動期間，受時差影響的囝囝睡眼惺忪，全程攬實香香，令香香大受挑戰，香香一臉慈母表示：「其實我冇expectation，因為佢咁細個，目標唔係要做到完美動作，反而想佢可以同我做下運動、開開眼界，畢竟我哋剛由加拿大探親返港，佢仍有少少jet lag，今朝凌晨四點已起身，之後只瞓咗半個鐘晏覺，所以佢表現算非常叻叻！」

全程十足小樹熊般黐實香香，可愛度爆燈。

全程十足小樹熊般黐實香香，可愛度爆燈。

香香認為跟小朋友一起做運動，最重要是保持耐性，透過運動過程令小朋友學識聆聽、見識新事物及發掘自己喜好，香香指：「一齊做運動幫助我哋建立親子關係，因為自己一個做運動，可以好集中去做，同小朋友做運動係另一種fun，好似mommy and son date，大家一齊試新嘢、一齊學習、一齊拉筋舒緩壓力、一起交流，享受互動，加強bonding。」香香指囝囝跟爸爸一樣屬於運動型，她笑言與囝囝一起做得最多的運動是「騎馬仔」，而香香正是扮演馬的角色。

她笑言與囝囝一起做得最多的運動是「騎馬仔」。

當媽頻撲 幫助收身

對於有網民大讚她是圈中其中一位演繹work-life balance最成功的媽媽，香香認為要真正達到work-life balance絕不容易，她說：「無論工作幾忙都好，一定要抽時間同小朋友互動、多啲傾偈，build up佢嘅將來，如果day time不用開工的話，都會陪小朋友，me time通常會喺佢哋瞓咗覺之後。」提到貴為兩子之母身型依然fit到漏，香香即笑說做媽媽頻頻撲撲，又時常要抱小朋友，每天谷出最大運動量，絕對是收身良方。

岑麗香身型依然fit到漏。