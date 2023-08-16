何超儀陪老公陳子聰對抗病魔　10位藝人對患病另一半不離不棄

何超儀（Josie）日前接受鄭裕玲（Do姐）主持的網上節目《The Do Show》訪問，激罕詳談老公陳子聰的病況，原來陳子聰曾經歷大動脈爆裂險死，一度昏迷個幾月，現時仍未完全康復。而Josie一路以來都悉心照顧老公，為陳子聰遍尋名醫，希望老公可以早日康復。陳子聰在節目尾聲透過電話表示感激太太的付出：「Josie喺呢種情況下咁照顧我，我自己都感動。因為佢日日都喺度看顧住我，同啲醫生討論點樣去醫好我，去幫我康復，因為成件事唔係咁簡單㗎。」亦直言自己很幸運，這次經歷令他更加珍惜生命。

何超儀（Josie）日前接受鄭裕玲（Do姐）主持的網上節目《The Do Show》訪問，激罕詳談老公陳子聰的病況。（YouTube影片截圖）

陳子聰在節目尾聲透過電話表示感激太太的付出。（IG@josie_ho_chiu）

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不少網民都留言為陳子聰加油，又大讚Josie是「絕世好老婆」！其實圈中有不少曾共患難的恩愛夫妻，面對患病的另一半都不離不棄，一起對抗病魔，令人動容。

梁潔華早年接受有線訪問時，大讚黃日華是100分的好老公。（有線《星級會客室》影片截圖）

黃日華

黃日華與梁潔華一向是圈中的模範夫妻，但梁潔華不幸患上急性骨髓性白血病（俗稱血癌），黃日華一直陪伴太太做化療，有指他每月花費10萬元救妻，2018年梁潔華接受骨髓移植手術，可惜2020年梁潔華病情再度惡化，最後因器官衰竭逝世。黃日華曾表示寧願折壽20年都想換太太回來，聞者心酸，經歷喪妻之痛的黃日華一度意志消沉，日日躲在家中廁所抽煙，他形容感覺如等死，幸好得到女兒及好友苗僑偉等人開解，他的生活才逐步重回正軌。

黃日華與太太梁潔華一向是圈中的模範夫妻。（微博@黃日華）

梁漢文

梁漢文與太太林文慧（Karen）在2008年結婚，但林文慧在2011年發現患中期乳癌，梁漢文得知消息後一直陪伴太太抗癌，堅持每日陪太太接受電療及化療，幸好林文慧最後抗癌成功。而太太患癌康復後，梁漢文更推出歌曲《半邊生命》，形容太太在自己心目中的地位，還特別邀請太太出演歌曲MV，兩人重演當日結婚的場面，場面感動。

夫妻二人共同走過了二十多個年頭。（微博@梁漢文）

梁家輝

影帝梁家輝與太太江嘉年在1987年結婚，育有一對雙胞胎女兒，一家四口非常幸福。早年曾患病的江嘉年，因服藥導致身材走樣，引來外界批評，但梁家輝就懶理外界負評，從容表示：「我太太是世上最好的女人，是她的好激發了我的好，如果她長得那麼漂亮的話，她就是女明星了，生活中我們就是平常人，過得很隨興，沒必要刻意裝扮。」

梁家輝跟太太江嘉年是演藝圈出名的模範夫妻。（視覺中國）

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