方媛扮粉紅芭比　郭富城爆女兒有樣學樣：媽媽帶佢哋上catwalk班

郭富城再與麥當奴合作，並重新編排《Baby Shark》，今午（16日）他現身大埔分店時，大談如何教育兩位寶貝女環保意識。

問到城城可曾在麥當勞舉行生日會，他表示16、7歲生日時，朋友請自己食漢堡包作為生日禮物，而女兒9月生日，他則希望可以在麥當勞辦生日會：「之前佢搞生日會，有邀請佢去，我諗佢係鍾意嘅，因為佢鍾意食薯條。同埋呢間餐廳有埋樂園 ，真係可以又食又玩，希望有機會帶佢嚟呢度。」

郭富城今日到大埔出席活動，並與Baby Shark見面。（梁碧玲攝）

城城又指去年合作十分成功，而今年加入更多宣揚環保的訊息，作為爸爸是有責任帶領小朋友學習。「佢喺房做完功課行出廳，佢唔熄燈我就會同佢講咁係浪費資源、同埋佢有自己餐具同水壺，呢個訊息佢係明嘅。」城城又大贊囡囡有創作天分，他之前更特意聘請老師教囡囡畫畫。「我自己都有畫畫同書法，咁佢知道爸爸鐘意，又會畫畫送俾我。佢之前有畫過一幅，我後來有擺喺演唱會歌語rundown 第一頁，我覺得靚。」除畫畫，城城又透露老婆有帶囡囡上catwalk 班，他認為最緊要是小朋友喜歡。

城城早前帶埋兩個囡同老婆到上海渡假。（梁碧玲攝）

提到方媛早前扮Barbie 獲網友大讚，城城表示兩位女兒將媽媽嘅飾物全都戴上身。「我而家係驚佢哋見到爸爸賽車會唔會想變賽車手，我有畀過片同相佢睇，喺上海時佢都去賽車遊戲，係要小心但都開心，賽車運動可以減壓，因為佢要返學，如果唔係會帶埋佢去英國賽車，去感受賽車場氣氛。」

Baby Shark推出全新故事書，城城表示期待與囡囡的睡前閱讀。（梁碧玲攝）

學友早前在大馬演唱會時 ，因耳水不平衡而跌坐舞台，及後繼續演出，城城大讚對方「專業」，又透露自己亦曾在出台前被升降機棘住，但最後都化險為夷。