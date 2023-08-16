黃秋生自嘲冇嘢拍　游學修獲女友承諾現身力撐舞台劇

舞台劇《極地謎情》導演陳淑儀、演員黃秋生及游學修今日（16日）出席舞台劇綵排探班活動接受《香港01》訪問。游學修分享：「我個角色就係一個演員，而今次演繹一個記者，呢個記者就要負責訪問諾貝爾文學獎嘅作家，一嚟就已經俾佢嚇親，又要開槍咁，所以好不知所措，呢個人好似戇居居，嚟呢一度係有啲秘密，其實佢又唔係記者咁簡單。」秋生哥則表示：「我係一個諾貝爾文學獎杯嘅得主，我係厭惡人類，然之後我獨居，搵咗一個記者嚟幫我帶封信。」他們笑指整套舞台劇只有兩個人演出，還有一個劇本會出現的女人名字，不過不會演出。

黃秋生及游學修今日（16日）出席舞台劇綵排探班。(張祖銘攝）

較早前游學修曾公開表示開拍舞台劇前有打聽與秋生哥相處模式，他說：「我覺得佢係小朋友，但係佢係一個好有經驗好專業嘅小朋友，小朋友嘅意思，做舞台劇其實最開心做幕前幕後都有一種小朋友嘅氛圍，係一班鍾意玩嘅人，我覺得呢樣嘢好緊要，雖然佢感覺好惡，會好驚！」秋生哥則笑説對游學修的印象仍然不變，並表示：「都係咁木口木面，佢平時係咁樣，但係做戲唔係咁！」

提及數月前游學修曾經為黃秋生拍攝一段模仿韓國女團跳唱Jisoo《FLOWER》並上傳在社交網站，秋生哥笑言：「冇睇過留言，不過咁鬼無聊，但原來而家個世界真係個個都睇埋啲無聊嘢。」

黃秋生對游學修的印象仍然不變，都係咁木口木面。(張祖銘攝）

至於是次舞台劇是否延續10年前《極地情聖》昇華版本，秋生哥表示：「唔可以講係話昇華版本，延續10年前重新翻譯過咁解。」被問到有考慮香港台灣兩邊發展，上綜藝或接拍電視劇，他坦言：「冇啊！冇嘢拍！」

講到游學修女友會否到場支持，他表示：「全公司上下都會嚟，因為我哋公司有份支持呢套戲，咁其實唔止佢。其實淨係我細佬唔嚟，因為佢話佢返工，我身邊嘅親朋戚有剩係得我細佬唔嚟。」

舞台劇《極地謎情》導演陳淑儀、演員黃秋生及游學修今日（16日）出席舞台劇綵排探班活動。(張祖銘攝）

秋生哥在這次舞台劇飾演的角色表明討厭記者，被問到現實之中是否一樣，他則分享：「我以前應該係，好耐之前，不過而家同記者就好好關係。」游學修則表示不討厭記者，並表示：「不過我憎Content farm，睇吓你點分，係難分嘅今時記者同埋新聞。 佢哋就喺討論區睇吓有咩講，然後就搵一個最血腥嘅留言做標題！」