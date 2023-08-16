G.E.M.鄧紫棋生日收超巨型玫瑰花束　網民勁有想像力估Mark想求婚

歌手鄧紫棋（G.E.M.）自從2014年參加《我是歌手》第二季而爆紅後，主要在內地發展，早前她鮮有回港休息後，已經回到內地繼續「搏殺」。雖然G.E.M.之前已經透露過八月會忙瘋，但她竟然忙到連自己的生日都沒時間慶祝。

今日（16日）是G.E.M.的生日正日。(ig@gem0816)

今日（16日）是G.E.M.的生日正日，她在社交平台上載了在工作中慶生的照片並寫下：「又一年的生日～感謝上帝。今年生日在工作中度過。我一直比較重視生日的儀式感，但最近因為太忙，完全沒時間理會自己的生日，到目前為止一頓生日飯都還沒吃過。（接下來也沒空吃）但昨晚錄完節目還是感受到了濃厚的生日氣氛～」相中G.E.M.捧著一札超大的紅玫瑰露出甜甜的笑容，玫瑰花束比她的人還要大。雖然G.E.M.未有透露玫瑰花是誰所送，但不少網民都猜是她拍拖6年的男友魏俊傑（Mark）所送，相當浪漫，亦有網民猜Mark到底是不是在她生日正日這天來求婚，超級有想像力。

網民都猜是G.E.M.拍拖6年的男友魏俊傑（Mark）所送。(ig@gem0816)

G.E.M.捧著一札超大的紅玫瑰露出甜甜的笑容，玫瑰花束比她的人還要大。(ig@gem0816)

有指G.E.M.與造型師Mark已經拍拖6年，雖然前年年底曾傳出二人已經分手的消息，但去年8月二人於G.E.M.的MV中同框才打破分手的傳聞。後來傳出二人已經於內地領證結婚，但不久後G.E.M.親自出面澄清並非事實，不過二人就愛得愈來愈高調，不時在社交平台大曬恩愛，讓不少粉絲都希望他們快點「拉埋天窗」。

2018年，G.E.M.曬合照公開戀情。（IG：@gem0816）

睇落又好似幾襯既。（網上圖片）