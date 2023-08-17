破毒強人｜下一個陳豪已出現？　星二代廖家爵做反派有佢當年風采

無綫（TVB）劇集《破毒強人》第14集講到蔣志光和陳豪「摸杯底」講兄弟情，但就識穿了陳豪背叛他，最後更反目成仇。蔣志光和陳豪都將演技發揮得淋漓盡致，一個是兩面人，平日扮正當商人實則是心狠手辣的毒販，另一個是癌末患者但又總是老謀深算，睇兩位演技精湛的演員做對手戲，實在精彩！



早期的陳豪多數飾演古惑仔角色。（網上圖片）

陳豪於1994年出道拍電影，模特兒出身的他，初期大多飾演古惑仔、XX手下等一類較負面的角色，甚至在加入TVB初期，在《陀槍師姐III》也是出演「旺角東興社話事人」陳耀揚的反派角色。直到2002年《洛神》、《絕世好爸》播出後才有了轉變，由反轉變為正，奠定了他的暖男形象成為「師奶殺手」。

早期的陳豪多數飾演古惑仔角色。（網上圖片）

陳豪在《絕世好爸》中開始轉型。（網上圖片）

《破毒強人》中有不少值得留意的新演員，好似「最靚仔星二代」廖家爵就相當有潛力成為「下一個陳豪」。廖家爵的爸爸是著名綠葉「大粒癦」廖駿雄，出身於演藝家庭的他，自細就在電影薰陶中長大，也在爸爸的幫助下順利入行。他說：「入到行其實都要多謝佢嘅，冇佢我都幾難入行，自問我覺得自身條件其實唔算好，所以唯有努力啲，起碼唔好影衰佢！亦都好慶幸自己係由訓練班入行先至學到咁多嘢。」

廖家爵在《破毒強人》飾演其中一個探員。（截圖）

最左手邊就係廖家爵。（截圖）

與陳豪的經歷有些許類似，其實初入行的廖家爵也是由反派和閒角做起，例如《踩過界II》、《逆天奇案》、《陀槍師姐2021》中要做黑幫大佬的手下，《愛回家之開心速遞》做騙徒、變態鄰居，《雙生陌生人》又要做反派的打手，甚至年前熱播的《隱形戰隊》中，他還要飾演劫匪「巴翼」，企圖強姦劉佩玥。終於，他在《破毒強人》可能做正派角色。

廖家爵企圖強姦劉佩玥呢幕戲好出位。（《隱形戰隊》截圖）

廖家爵接受《香港01》訪問說：「反派做得多，我覺得好舒服！但係一做返警察就唔習慣，突然間要做好人，有啲難。唔會驚定型嘅，而家做返正派。」他亦坦言，自己尚在起步階段也會以陳豪為目標進發。他說：「做下一個陳豪？咪玩啦！我連佢百份之一都冇呀！我拍戲先拍咗兩三年，仲有好多嘢要學㗎，有排都追唔到佢啦，但係我會向佢學習，要好似佢咁努力，演技咁好。」

廖家爵拍過《愛回家之開心速遞》。（截圖）