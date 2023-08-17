台灣AV女優魏喬安考入臺大　資優生遭家暴及老師性騷擾被逼輟學

21歲的台灣AV女優魏喬安，日前在個人IG貼出一張獲國立臺灣大學取錄的畫面，宣布自己嚟緊下個學年，將成為臺大學生，而她本人亦開玩笑地說︰「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生」。其實魏喬安讀中學是高材生，但遇到家暴及老師性侵後，起了劇變。

魏喬安早年投身台灣AV界，為賺取生活費。（網上圖片）

魏喬安自言經過三大考量才選擇入行。（網上圖片）

中學係英文辯論校隊

當一般人都認定魏喬安是讀書不成才去拍AV搵快錢，她就在個人IG的QA環節上，講出自己的學歷，指出高中考上師大附中語文資優班，有參加英文辯論校隊，就算要同時準備考試、科展及校隊，成績亦不錯。

魏喬安公開獲國立臺灣大學取錄的畫面。（網上圖片）

遭校隊老師性騷擾

至於為何會走向AV之路，她稱因為遇到家暴，加上校隊老師的性騷擾，令她生病及多次休學，成績一落千丈，隨後便決定獨自到外打工賺生活費租屋住，因此為何要到21歲才考大學。至於揀拍AV賺錢，她直言是「個人興趣」、「職業環境及報酬」及「個人理念實踐」等3個考量，「進入這行可以透過挑起他人性慾而獲得成就感，加上工作時間彈性、薪水高。」除了工作、拍攝寫真之外的時間，她繼續苦讀，最後考上大學。

她在IG的QA環節上講出自己的身世。（網上圖片）

「你的人生要幹嘛？」

至於魏喬安揀選的是人類學系，「不用問我唸人類學要幹嘛，只是因為我喜歡我有興趣，你不唸人類學難道就知道你的人生要幹嘛了嗎？」問到父母可知道他當AV女優及考入大學，她就指因為某些原因，很早就跟家人保持距離，目前幾乎沒有聯絡，所以入行才沒有家庭的束縛跟包袱。