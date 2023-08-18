黃曉明兒子6歲身高逼近心口　自爆想兒女成全：想要一個女兒

內地真人騷節目《中餐廳》第七季近日已經開播，而在最新一集中擔任店長的內地男星黃曉明在與台灣男星許光漢喝咖啡閒聊的時候，就自爆因為經常在網絡上看見有女兒黏着爸爸的視頻，令他內心感到相當融化 ,特別想要一個女兒，提着想要女兒的時候笑容滿面，顯得開心。而在旁的許光漢亦表明喜歡小朋友，但目前因為沒有對象，所以對於成家立室這回事就順其自然。

黃曉明﹑許光漢街頭閒聊。（影片截圖）

在匈牙利布達佩斯街頭喝咖啡的黃曉明與許光漢，閒聊着成婚生小孩的話題，一開始黃曉明就詢問許光漢打算甚麼時候結婚生小孩，而他就二話不說表示：「我一直都蠻想要的，但要有對象。」隨後就講出自己的內心說話，公開表明特別想要一個女兒：「我現在有一個兒子，我現在特別想要一個女兒，因為我每次看到網絡上很多的女兒黏爸爸的視頻我就心都要化了，就特別想要有一個女兒。」一邊說着時一邊顯得開心，可見他是多麼的渴望能有女兒，湊成一個「好」字。

黃曉明提起想要女兒的時候，笑得非常開心。（影片截圖）

黃曉明與前妻Angelababy（楊穎）在2017年時迎來兒子小海綿，而不經不覺他亦長大不少已經6歲了。雖然他們不再是夫妻關係，但在共同撫養孩子方面都照顧得無微不至，令小海綿能夠快樂成長。