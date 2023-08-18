盤點圈中七位「星三代」發展　有人三代選美、有人簽約李澤楷公司

「星三代」這個代名詞相信大家聽得並不多，始終圈中「星二代」可以數到很多，但要去到三代真的不容易！以下立即為大家數出七位「星三代」，看看他們在圈中的發展。

王子涵

王晶愛女，現年33歲的王子涵（DaDa）在8月17日突然宣布離巢，結束與TVB的8年賓主關係，她表示：「我屋企三代都係tvb岀黎（嚟）㗎，不要誤會我沒有放棄我的夢想！我只是以自由身身份去尋找另一個更好的我，希望我會得到更高嘅成就。」

王子涵的爸爸是王晶，祖父是王天林，兩人在香港影視圈都極有份量。

王子涵宣布離開TVB！（IG/@dadadawongx）

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王晶一家四口。（IG/@dadadawongx）

王天林是王子涵祖父。（電影截圖）

阮浩棕

阮浩棕（Nicholas），嫲嫲乃已故資深女星梁舜燕，父親阮惠源則為前亞視監製，畢業後未有投身銀行界，後來因報讀了無綫電視藝員訓練班而入行。於2017年離巢北上嘅阮浩棕，去年回流香港並加入邵氏兄弟，曾被安排出演《愛．回家之開心速遞》，飾演「米剛」追求熊家乖乖女「熊心如」（蘇韻姿飾）。

阮浩棕曾殺入《愛·回家》。（IG圖片)

阮浩棕其實幾靚仔。（Instagram/@nicyuen）

阮浩棕出身自演藝世家是香港已故女演員梁舜燕的孫兒。（FB@阮浩棕）

姜麗文

姜麗文入行12年，曾在日本電視台工作，又做過歌手，近年在TVB劇接劇演技受到肯定，上年更奪得。姜麗文父親是資深演員秦沛、叔父是姜大偉及爾冬陞，堂姊夫為無綫（TVB）藝人曹永廉，她的祖父和祖母都是演員。

姜麗文跟爸爸秦沛感情要好，常常放合照上社交平台。（姜麗文IG圖片）

姜麗文在《愛回家之開心速遞》飾演菲傭大受歡迎。（《愛回家之開心速遞》劇照）

姜文杰

姜文杰是姜麗文的哥哥，當然也是「星三代」，他曾指初入行時曾一度為被冠「秦沛之子」而不開心，但現在卻有不同看法：「既然而家啲人都仲講緊我係秦沛個仔嘅話，即係佢到而家都仲好出名。呢樣係好開心嘅事嚟，所以我都好自豪話畀人聽佢係我爸爸。」

Paul哥跟姜文杰曾父子檔上場！（陳順禎 攝）

姜卓文

姜卓文是姜大衞的兒子，而姜大衞是秦沛的弟弟，所以姜卓文當然也是「星三代」。他畢業於美國薩凡納藝術設計學院的他在2019年曾參加了ViuTV舉辦的選秀節目《全民造星II》，雖然最後落選，但原來他2020年已秘密簽約由李澤楷投資成立的經理人公司Noble Castle Asia(Talent)，繼續演藝事業。

姜大衛及姜卓文曾父子檔上陣拍攝電影《臨時械劫》。（梁碧玲 攝）

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陳是知

陳是知（Jillian）是吳君如陳可辛的女兒，17歲的她在四個月前已正式出道拍廣告，星三代正式入行！一家三口首度拍攝廣告，亦是Jillian出道處女作，片中她大曬舞技，又要對住影后媽媽表現出忐忑不安，首次演出Jillian算相當有天份。

吳君如的爸爸是「六合彩之父」夏春秋。

吳君如與女兒Jillian陳是知首度合作拍廣告。（FACEBOOK：@滾動工作室）

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陳是知是舞台劇《不，完美》的三大主演之一。

宋宛穎

身為中葡混血兒的號宋宛穎（Sabina）不單五官輪廓夠突出，且出身選美世家，媽媽文寶雪是1990年澳門小姐亞軍，冠軍則由其表姨媽奪得，而外婆蔡碧芝（Annie Mendes）是澳門粵曲名伶，亦是澳門粵劇曲藝總會副會長及蓮芝曲藝會理事長。

宋宛穎奪得港姐冠軍。（梁碧玲 攝）