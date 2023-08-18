伍詠詩發文指在海灘被偷拍兩次　心理情況差導致呼吸困難

女演員伍詠詩早前參演電影《命案》女主角而為人認識，於2015年以短片《若男》出道，後獲導演杜琪峯賞識而加入娛樂圈。今日（18日）她在社交平台發文，說自己一星期前在海灘被偷拍，還要同一天同地點內經歷兩次被偷拍。當下她以為事件已經結束，但心理狀態原來不行，更出現呼吸困難的情況，她說發文是想讓有同樣遭遇的人不要害怕，要說出來讓信任的人知道。

伍詠詩在《熱血合唱團》飾演有家庭問題的女學生。（網上圖片）

伍詠詩。

伍詠詩的原文如下：

一星期前經歷了讓我非常難堪的偷拍事件。



事情當下以為暫且解決了，

但當天晚上原本的心理狀態完全在生理上反應了出來，難以入睡，甚至呼吸困難。



原來當時的情緒感受還沒反應到 /抒發到，原來有被嚇到，除了當時遇見事情的反應是非常憤怒，原來我很難受和不開心，接下來的日子也有被這遭遇影響。

很不容易的整理了一個星期

決定在這邊告訴大家

除了希望大家可以好好保護自己

經歷過這種事情的 也可以共勉之

特別是曾經也有遇過那麼差遭遇的你。



上個星期

我在同一個下午 同一個海灘

前後被兩名陌生男士偷拍



那天在一個公共沙灘，一名男士經過我時停下，用手機對準我好一陣子（相信在拍照）剛好被我看到整個過程，當下我覺得很不舒服，猶豫與無助，但同時怕自己是誤會了他。心裡掙扎著該如何處理這情況之際，他離開了，我無法再追究。



過後準備收執離開，步出沖身處後 在旁邊位置拿取衣物時，一抬頭竟見石壆後方有另一名男士拿著小型數碼相機對準我。我所在的位置四周就只有我一個，而我後方是一面牆，這次我想他真的是在偷拍我。



我感覺被侵犯了，事發突然當下心裏和腦袋極度慌亂，只知道一定要叫停他問個究竟，如果真有偷拍必須要刪除他相機內所有偷拍我的照片並且警告他。



那刻馬上叫同行朋友幫忙叫停他

朋友向男士2: 「我看到你特地拍我朋友」

開初男士2否認並打算逃走，朋友伸手阻止，要求他打開相機圖庫看看



男士2終於打開了圖庫，我看到裡面除了偷拍我的照片外，還有偷拍其他女生的照片，而那些照片，全都是特意瞄準女生上半身，目的非常明顯。



於是我要求他刪掉照片，但他竟還裝作刪不了。擾攘一輪他最終是刪掉了我的照片，但我想到其他女生的照片⋯⋯



於是我說： 「雖然你刪了我的照片，但我覺得你應該也要把所有偷拍其他人的照片都刪除掉！」



男士2再經過一輪擾攘，直至朋友表示要報警男士2才妥協。



他選擇直接格式化相機，並伸出手讓我們看著格式化中的螢幕，直至完全清空記憶卡，而他的手 一直在震抖。（後來才在想，懂得格式化應該是慣犯吧）



事件快完結之時，那男士竟毫無悔意，甚至說出我難以理解的藉口：很久沒用這相機，很久沒有去這沙灘……



我感到極其憤怒，並且再對他鄭重重申：

「重點不在地點，而是你的行為不恰當！

你不應偷拍別人！不論是女人，抑或就算是男人，都一樣不可以！」



事情經過大概就是這樣，我真的很憤怒。



本來我也極少去沙灘，因為在成長上會對自己有各樣的摸索，也有各種的安全感問題。但事過消化以後我在想，如果我感到被冒犯/侵犯時 不找個究竟，然後忍受，也是繼續受傷。特別是 只有自己一個人 要面對處理這情況是非常不容易，是需要鼓起勇氣的。



再遇到這情況，我不要再忍受，我要接受自己的感受和情緒，我要勇敢去問對方，再看對方是什麼態度回應，再應對。如果對方真的是有各種冒犯/侵犯行為，保護自己，也一定要警告並不能由得他逍遙法外。



其實這些行為和情況竟然在日常是很容易遇到的。例如在地鐵，會遇到身體被緊密觸碰的情況，但尷尬的是 不肯定對方是不是趁機「借啲意」 逼近「頂」著你（後面一般明明有空位）種種的情況。

然後因為不想誤會別人，或造成尷尬的氣氛，腦袋就會在那短時間高速運轉，覺得很猶豫 也感到很不舒服。

特別是中學時期上學放學，經常坐地鐵，遇到的這些情況是完全不懂反應，腦袋當機，久而久之也形成了一塊心理陰影。



所以很想讓曾經也有遇過那麼差遭遇的你知道，我想給你信心和勇氣，並且接受自己的感受和感覺，那是最真實的。而且有需要的話，請你一定要告訴身邊信任的人知道。



我知道所有事情一點都不容易。

