自然系女子｜暉哥獻出玉腿做美白實驗　雅涵晒素顏做泡泡Spa

主打「自然美景」及「身心靈治癒之旅」的J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》，逢周一至五晚十點半J2（82台）播出。《自然系女子旅行》這次瞄準港人熱愛旅遊地點之一的日本，發掘當地別具特色的洗滌心靈體驗。本周《自然系》繼續有林映暉（暉哥）做主持，嘉賓陣容則是「樂天女孩」張雅涵。

暉哥（左）同雅涵去到多啦A夢故鄉高岡市遊玩。

暉哥扮狼叫慘食檸檬

昨晚（17日）一集，暉哥和雅涵去到多啦A夢故鄉高岡市遊玩。兩位靚女率先乘搭多啦A夢主題電車，去到高岡童話之森與1比1的多啦A夢公仔打卡，大晒童真。二人還到訪了主題Café，齊齊Sailormoon上身賣萌晒絕招；之後再到富山市家族公園親親小動物。該動物園人氣No.1的動物是紅浣熊，人氣No.2竟是大灰狼，雅涵和暉哥齊齊餵大灰狼吃東西，雅涵笑言：「牠們其實蠻可愛的！」傻大姐暉哥則搞笑地扮狼叫，可惜慘遭大灰狼無視。最後一站，兩人齊歎泡泡Spa，暉哥獻出玉腿做實驗，結果做完泡泡按摩的左腳、真的比右腳白了一大截。至於雅涵則會大晒素顏體驗臉肩泡泡按摩，被泡泡包圍的雅涵笑言：「好像洗澡時被人按摩一樣！」

暉哥獻出玉腿做實驗。

做完泡泡Spa嘅左腳白過右腳唔少。

雅涵大晒素顏，膚質都好好喎！

雅涵成個頭都係泡泡，佢嘅招牌白牙好搶眼。

襄襄暗示《自然系》系列陸續有來？

下周《自然系》嘉賓終於輪到「啦啦隊女神」林襄登場，愛錫粉絲的襄襄為了答謝大家支持，聯同暉哥大派福利，送出親手撰寫的明信片＋簽名即影即有照片！如果想獲得襄襄和暉哥送出的「愛之禮物」，下周一記得留意J2社交網，屆時將公布更多詳情！因拍攝《自然系》成為好友的襄襄和暉哥，還交換明信片互訴心聲，雖然襄襄手誤將暉哥寫成輝哥，但明信片文末不但搞笑的作出更正，更指很開心有緣與暉哥合作《自然系》，並謂期待將來可以再去更多國家拍攝。

林襄同暉哥齊齊送出親手寫嘅明信片同簽名即影即有相。