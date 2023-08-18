寵愛Pet Pet｜古佩玲女追男Chur周嘉洛　爆情史：靜雞雞寫情信

由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛Pet Pet》，逢周一至五晚9點半翡翠台播映。Paula（林夏薇飾）渣男舊愛家豪（招浩明飾）登場後一直搞風搞雨，又想藉搶回冬甩追求有錢女錢敏莉（古佩玲飾）！昨晚（17日）一集，渣到極致的家豪在古佩玲愛犬小泡芙生日會上，不但撩前度林夏薇「友誼賽」，更被汪聲仁（周嘉洛飾）和冬甩踢爆背着古佩玲食女，最終連環被林夏薇和古佩玲怒摑，大快人心！



古佩玲喺劇中會女追男Chur爆周嘉洛，但佢話自己現實中就好怕醜，寫完情信都唔敢寄出去。

讚薇薇冇得頂

講到一晚被怒摑兩次，浩明受訪時透露：「為咗效果逼真同好睇啲，我主動叫佢哋全力打落嚟唔好留力，咁嘅反應先可以最真實。塊面又冇腫到嘅，但始終拍咗兩、三個take，所以少少紅都會有，但最重要係出嚟效果大家滿意。」談到與薇薇有不少對手戲，浩明大讚對方十分專業：「佢好照顧我哋，會帶埋我哋入戲。薇薇仲會同我一齊研究劇本、做好溝通，務求每一場戲大家都可以發揮到最好一面，令劇情更生活化，輕鬆得嚟又帶點認真，冇得頂！」

古佩玲今次喺劇中會以多個造型亮相，同佢平時《愛．回家》飾演嘅June好唔同。

形象斯文的浩明今次挑戰飾演渣男表現亮眼，他透露：「記得當時監製話搵我演渣男，我係一口答應，因為可以畀觀眾感受吓我唔同嘅一面。」問到演渣男有否心理壓力？他說：「又冇特別太大心理包袱，反而我希望觀眾覺得何家豪十分討厭，咁我就成功喇。」浩明還會首度挑戰床戲，他說：「今次係我嘅處男床戲，有少少擔心對方會介意，但只要事前同對手溝通好、放心去演就可以了。」

古佩玲喺劇中會女追男Chur爆周嘉洛，但佢話自己現實中就好怕醜，寫完情信都唔敢寄出去。

抱小泡芙拍攝要就鏡頭

飾演有錢女的古佩玲（Kelly）演出同樣吸睛，由於Kelly在《愛．回家之開心速遞》飾演的June十分入屋，為了減去「June味」、Kelly花了不少心機，Kelly受訪時說：「《愛．回家》我Keep住齊蔭頭，喺《寵愛》就要撥走啲蔭，所以今次換咗好多唔同髮型，幾百變！同埋我喺《愛．回家》比較波希米亞風，而我現實嘅衣着就比較貼近《寵愛》，都係鍾意五顏六色嘅衫，所以監製嗰時都有叫我攞自己衫出嚟着。」

尋日一集敏莉幫愛犬小泡芙搞生日會。

講到與小泡芙合作，Kelly笑言好難忘：「第一次見小泡芙已經覺得佢係好可愛嘅綿花糖，佢啲毛毛好多同埋好炸，我抱住佢時都要就鏡頭，因為佢啲毛會遮住大家個樣！同埋小泡芙有好多好靚嘅衫，全部都係佢媽咪自己訂製嘅，佢喺劇中同現實都係一個小公主。」談到劇中會女追男Chur爆周嘉洛，Kelly笑言：「現實生活中未試過女追男，所以拍攝時都有少少怕醜。我本身比較收斂，暗戀人都係靜雞雞寫情信，仲要唔敢寄出去！角色好勇於表達自己，我覺得都幾好，有時鍾意一個人都要主動去爭取，唔好畀自己後悔。」