破毒強人｜馬貫東飛身跳入車廂身手了得　細個原來係運動健將

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。



呢集好睇，勁多打戲。

馬貫東好型！

《破毒強人》除了主角的恩怨情仇及錯綜複雜的愛情關係備受關注，圍繞主角身邊的角色亦相當搶焦。一直為文華（陳豪飾）仆心仆命的社團中人杜飛（馬貫東Mark飾），為了文華犧牲生命也在所不計；前晚（16日）杜飛沉不住氣殺了黑仔（彭懷安飾），驚動黑白兩道；另邊廂阿賢（朱智賢飾）為了救老公福田（蔣志光飾），以不踢爆文華秘密為籌碼威脅其殺死杜飛。文華拿著疑似有毒飲料著杜飛自己選擇死還是不死，嚇至手震的杜飛雖滿臉恐懼，但還是忠義地喝下毒藥…原來文華並沒有落毒；不過杜飛昨晚（17日）還是敵不過警方Jackie（張曦雯飾）及葉Sir（蕭正楠飾）等追捕，與葉sir一輪正面交鋒後被捕；杜飛被捕後應否留活口，成了章琳（胡定欣飾）與文華矛盾關鍵，同一時間，淑賢再度因為福田找上文華及章琳，並宣戰謂：「我同你哋攬住一齊死！」劇情緊湊。

呢個動作原來馬貫東親身上陣。

自《破毒》播出後累積不少好評的馬貫東（阿Mark），除演技獲肯定，其他正評還包括：「好有性格冷面古惑仔」、「好睇！外型好、演出有心機」、「角色好適合佢」。阿Mark除了服毒場口的內心戲令人動容，與蕭正楠的對打戲亦相當精彩。官方昨晚發放場口拍攝花絮，阿蕭與阿Mark為了打好呢場交，出盡腰力、手力及腳骨力！阿蕭為拍攝將阿Mark撻落地場口，要反覆舉起阿Mark；至於阿Mark除了要被凌空左撻右撻，更要應付連番飛躍動作，包括凌空雙飛腿，及一躍飛身從車窗跳入車廂、再九秒九緊接開車的高難度動作，不但完成度高、過程更是一氣呵成，令工作人員拍爛手掌。

飛踢又係馬貫東自己嚟。

籃球、足球、手球、划艇、田徑我都有玩

之前較少接觸動作戲的阿Mark，是次《破毒》所有動作場口均是親身上陣，原因是武術指導希望他可以這樣做。阿Mark在花絮片中搞笑指若飛躍入車廂動作成功，便會寄望「飛躍」男藝員獎項，相當幽默。為了拍好場口，阿Mark透露拍攝前除反覆練習，並獲武指幫忙拉筋熱身，結果排練了約三次便順利兩Take完成動作，又笑言試位時已將車門踢凹。阿Mark又指拍攝當日因太過投入、連受傷也不自知：「當時撞到條腰，但完全冇感覺，返到屋企先發現瘀咗一大撻。」問到阿Mark彈跳力為何如此驚人，他透露可能與小時候熱愛運動有關：「我細個有打龍門（位置）、同埋好鍾意運動，籃球、足球、手球、划艇、田徑我都有玩，因為嗰時喺校隊有好多訓練，可能因為咁拍動作戲有啲優勢，但當然比起專業仲爭一個距離。」

馬貫東做埋動作演員。

讚阿蕭是打戲好對手 朋友睇得投入追問「愛情2選1」？

談到阿蕭一嘢將他撻落地，阿Mark笑言對方確是令人意外的大力：「我都有成165磅左右，但佢一反我上去佢背度，就已經將我撻番落嚟，嗰度力係完全冇窒過，我都好震驚，平時睇唔出佢咁大力。」並大讚阿蕭是打戲好對手：「我記得我有兩、三拳真係食咗落佢嘅腰度，但佢完全冇Hard Feeling，仲猛話唔緊要，打得好睇就得喇。」談到角色因重情重義成功入屋，阿Mark笑言獲朋友追問「愛情2選1」，題目更是相當爆笑：「佢哋問我杜飛鍾意勇仔（容天佑飾）定係文華多啲，定其實你兩個都鍾意？我就話我淨係愛文華，但其實嗰種愛就係你幫過我一次，我呢一世都唔會忘記嗰種恩情。」