香港小姐2023｜陳怡名封鎖IG仍被攻擊　網民辱罵字句極盡歧視

《2023香港小姐競選》爆出不少花生事，早前陳怡名（Zora）因為語言誤會而引發與網民鬧戰，她解釋說因為不熟廣東話而在IG上「爆粗」（港姐2023｜陳怡名粗口罵戰 稱唔知X字點解：我真不知道是哪個），及後疑似因為IG帖文被網民留言攻擊所以就將所有帖文隱藏（香港小姐2023｜陳怡名受情緒困擾？ 刪光IG帖文：還要我怎麼做呢）。日前（18/08）陳怡名在IG Story上貼出一個IG Direct（私訊），原來有網民私訊鬧他是「XX畜生」，十分之歧視。



14號陳怡名（Zora）爆出「粗口風波」。

有網民回覆了關於她的IG Story，寫着「那就快去投胎吧，XX畜生」。她收到信息後顯然感到不快，就截圖下來加上回覆，寫道：「if u give me reasonable suggestions. I'm more than happy to take them, but there are so many dms like this（如果你們是給我建議的話，我會開心地接受，但實在有太多這樣的信息）」，還解釋隱藏了IG帖文的原因，寫道：「this is why I blocked my ig lolz（這就是我封鎖了IG的原因）」

14號陳怡名（Zora）被網民攻擊。（IG截圖）

14號陳怡名。（Zora）

陳怡名（Zora）的IG有不少靚相。（IG圖片）