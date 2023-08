香港小姐2023｜陳怡名封鎖IG仍被攻擊　網民辱罵字句極盡歧視

《2023香港小姐競選》爆出不少花生事,早前陳怡名(Zora)因為語言誤會而引發與網民鬧戰,她解釋說因為不熟廣東話而在IG上「爆粗」(港姐2023|陳怡名粗口罵戰 稱唔知X字點解:我真不知道是哪個),及後疑似因為IG帖文被網民留言攻擊所以就將所有帖文隱藏(香港小姐2023|陳怡名受情緒困擾? 刪光IG帖文:還要我怎麼做呢)。日前(18/08)陳怡名在IG Story上貼出一個IG Direct(私訊),原來有網民私訊鬧他是「XX畜生」,十分之歧視。



14號陳怡名(Zora)爆出「粗口風波」。

有網民回覆了關於她的IG Story,寫着「那就快去投胎吧,XX畜生」。她收到信息後顯然感到不快,就截圖下來加上回覆,寫道:「if u give me reasonable suggestions. I'm more than happy to take them, but there are so many dms like this(如果你們是給我建議的話,我會開心地接受,但實在有太多這樣的信息)」,還解釋隱藏了IG帖文的原因,寫道:「this is why I blocked my ig lolz(這就是我封鎖了IG的原因)」

14號陳怡名(Zora)被網民攻擊。(IG截圖)

14號陳怡名。(Zora)

陳怡名(Zora)的IG有不少靚相。(IG圖片)