陳凱琳蔡思貝十年後再爭艷鬥麗　真空大露背曬S曲線盡顯女人味

陳凱琳蔡思貝同為2013年度港姐三甲,入行後都被受力捧,十年過去二人有不同發展路向,近日不約而同分享真空大露背美照,猶如再次爭艷鬥麗。



陳凱琳蔡思貝為2013年度港姐冠軍及亞軍,季軍為劉佩玥。(視覺中國)

+ 2

當年陳凱琳大熱奪冠,蔡思貝以港姐亞軍名銜加入TVB,陳凱琳入行不久即當上女主角,不過事業高峰即下嫁鄭嘉穎,先後誕下三名兒子,開展KOL事業。而蔡思貝則努力拍劇,於《萬千星輝頒獎典禮2020》中憑《踩過界II》「趙正妹(癲姐)」一角奪得「最佳女主角」獎,成為首位「90後」視后。

Grace陳凱琳與鄭嘉穎育有3名仔仔。(IG:@ghlchan)

蔡思貝事業上相對進取,之前玩濕身誘惑向周星馳自薦。(IG:@sisleychoi)

入行以來有不少負面新聞,蔡思貝早前拍片向Haters喊話:「這是給所有黑粉們的信息,如果你不喜歡我所做的,但你又關注我所做的每件事,你仍然是我的粉絲(This is a message to all the haters out there, if you don’t like what I do, but you watch everything I am doing, you are still a fan)」片中又咬包又嘟咀電力十足。近日又上載真空大露背美照,拗腰曬美背線條盡展S曲線非常養眼。陳凱琳不約而同亦分享露背美照,綠色斜膊連身裙大露背更低至幾近臀部,性感而不暴露十分優雅。

蔡思貝拍片向HATER喊話。(IG:@sisleychoi)

蔡思貝上載大露背美照。(IG:@sisleychoi)

Grace陳凱琳大露背照相當優雅。(IG:@ghlchan)