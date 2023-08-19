陳凱琳蔡思貝十年後再爭艷鬥麗 真空大露背曬S曲線盡顯女人味
撰文：洪曉璇
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陳凱琳蔡思貝同為2013年度港姐三甲，入行後都被受力捧，十年過去二人有不同發展路向，近日不約而同分享真空大露背美照，猶如再次爭艷鬥麗。
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當年陳凱琳大熱奪冠，蔡思貝以港姐亞軍名銜加入TVB，陳凱琳入行不久即當上女主角，不過事業高峰即下嫁鄭嘉穎，先後誕下三名兒子，開展KOL事業。而蔡思貝則努力拍劇，於《萬千星輝頒獎典禮2020》中憑《踩過界II》「趙正妹（癲姐）」一角奪得「最佳女主角」獎，成為首位「90後」視后。
入行以來有不少負面新聞，蔡思貝早前拍片向Haters喊話：「這是給所有黑粉們的信息，如果你不喜歡我所做的，但你又關注我所做的每件事，你仍然是我的粉絲（This is a message to all the haters out there, if you don’t like what I do, but you watch everything I am doing, you are still a fan）」片中又咬包又嘟咀電力十足。近日又上載真空大露背美照，拗腰曬美背線條盡展S曲線非常養眼。陳凱琳不約而同亦分享露背美照，綠色斜膊連身裙大露背更低至幾近臀部，性感而不暴露十分優雅。
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