安孝燮拍片與香港粉絲打招呼　見面會門票將於22日起公開發售

韓國男演員安孝燮憑著人氣韓劇《社內相親》和《浪漫醫生金師傅》系列爆紅後，將再於10月二度訪港，舉行首次粉絲見面會《2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR <THE PRESENT SHOW>》，他更特意拍片率先與香港粉絲打招呼。



安孝燮首個香港粉絲見面會將於10月1日，假九龍灣國際展貿中心Stall Hall舉行。為了隆重期視，他更特別為了香港粉絲拍攝影片，提到6月訪港時獲得熱烈歡迎，所以很期待與一直以來為他應援的粉絲見面。安孝燮見面會門票分為港幣 $1,488（VIP Package）及$888兩款，全場觀眾均可參加歡送環節外，VIP門票觀眾更將有機會獲得團體合照、簽名海報及簽名寶麗來三大粉絲福利。門票將於8月22日起於快達票公開發售，粉絲必定要把握時間搶飛。

安孝燮香港粉絲見面會將於10月1日舉行。

安孝燮用心準備了多種粉絲福利。

安孝燮自2015年出道後累積人氣，2020年憑《浪漫醫生金師傅2》「徐宇鎮」一角嶄露頭角，演技備受好評。去年一套《社內相親》更是成功爆紅，奠定他新生代韓劇男神地位，翻拍自台灣神劇《想見你》的《走進你的時間裏》也將於9月開播。此外，安孝燮曾於JYP娛樂擔任3年練習生，香港粉絲絕對可以期待一下他意外的歌唱及舞蹈實力。

安孝燮拍片與香港粉絲打招呼。