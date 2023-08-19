鄺業生設靈丨鄺澄峰鄺梓鋒透露爸爸遺願：拍《金裝四大才子》VR版

金牌監製鄺業生（生哥）在今年6月25日離世，享年63歲，他的家人今日（19日）於紅磡萬國殯儀館為他設靈，大仔鄺澄峰及細仔鄺梓鋒到場打點，生哥生前好友都有送上花籃。大仔鄺澄峰在接受《香港01》訪問時透露：「爸爸嘅作品就係《陀槍師姐》、《金裝四大才子》、《掃黃先鋒》，呢幾套作品都係比較深入民心，都好多人討論！」他續指：「爸爸所有嘅好友同埋前輩朋友都有關心我哋，包括最近嘅經濟狀況，甚至乎問起爸爸呢10年身體上有冇啲咩問題，又或者而家嘅病情會唔會好轉，好感恩好多傳媒或者記者朋友，甚至有部份嘅藝人有探過爸爸。之後預計10月至12月會舉行追思會，但需要籌備同埋與爸爸嘅友人溝通。」

金牌監製鄺業生（生哥）在今年6月25日離世，享年63歲，他的家人今日（19日）於紅磡萬國殯儀館為他設靈。（梁碧玲攝）

被問到父親因何事離世，他表示：「爸爸其實喺6月25號下午其實都冇事嘅，有正常微信同語音，去到夜晚五點或者六點左右，看護發現爸爸昏迷咗暈咗，佢嗰陣時半坐喺度，不過冇咗意識，然之後call白車送院去急救。」他續指爸爸大概是11年前中風，並表示：「佢嗰時急性中風，頭一個月係完全講唔到嘢，後期針灸起碼康復咗，一個月後係恢復返說話能力，不過佢隻手係癱瘓咗一直都冇辦法醫治，同埋改善嘅情況，所以日漸身體都冇咁健康變得差咗，需要照顧佢。」

大仔鄺澄峰及細仔鄺梓鋒到場打點。（梁碧玲攝）

提到父親患病最差時間，他透露：「曾經試過在他患病兩年，帶咗佢去中國嗰邊租咗間屋，甚至乎會請看護住咗兩年，咁我平時都要一路返工去平衡收入，嗰陣時其實佢都跌親過一次，都入咗醫院，甚至嗰陣時話業主擔心好多風險問題，所以最後都返嚟香港，入住安老院，最近呢八年都喺安老院度過。」他又指：「我小時候有聽過爸爸分享歐陽震華先生在《陀槍師姐》時期和其中班底嘅演員幕前幕後都有同爸爸去溝通，尤其是編劇，佢哋都係微信同埋打電話溝通為主。」

鄺澄峰透露爸爸生前病況。（梁碧玲攝）

講到爸爸的遺願，他說：「爸爸再想拍《金裝四大才子》VR版，或者會唔會拍啲穿越版本，係有同魏駿傑先生傾過個劇情同劇本，想開拍第五集，另外就是離開安老院及開安老院做院長。」至於這套電影是否爸爸最喜愛的作品，他直言：「係，佢鍾意警察或者警隊題材嘅嘢，佢由細到大都鍾意中國歷史嘅嘢。」被問到現時職業是否屬於娛樂圈，他就表示：「以前曾經發展過歌唱事業，做過新人，之後退出咗！」