專訪｜Lyman家人連粗口都唔敢講　KC亨仔唔怕人氣回落

《全民造星V》 完結一個多月，不少落選參賽者已開始接job、搞音樂會、粉絲見面會，反觀三甲Lyamn、KC、亨仔的去向依然未有定案，不過Lyman完全唔擔心，並謂「搵唔到都唔緊要，我哋又唔係拍拖」； KC因想以跳舞為主，所以希望與將來合作的公司可以搵出更清晰的方案；亨仔唱歌目標明確，他坦言「都係睇下喺邊唱」。



KC在決賽當晚收到不少「嬲嬲」，但他原來一直都唔知，並謂如今對留言睇法及心態有所不同：「而家唔係單純人生攻擊我係OK。」（陳順禎攝）

總決賽當晚，Tsoul在評判分數邊面一直遙遙領先，KC、亨仔、Lyman表示完全無受到影響，事關大家當時都專注喺自己嘅演出項目之上，Lyman笑言：「我完全唔知發生咩事，連個表講咩都唔明，仲搵緊我自己個樣喺邊，然後就頒獎。」談及發展路向，Lyamn表示一直有在洽談，並不擔心錯過了黃金時間：「我每次傾都有目標、有方向，要花時間喺細節位，睇下搵唔搵到同共點，搵唔到都唔緊要，又唔係拍拖，we still be friend ，可能因為我喺美國經歷過，所以明白呢啲無得急。」KC因為依然想以跳舞為主，但香港不曾有跳舞明星，所以希望能傾出一個更實則的方法，他說：「所以唔急得，如果趁熱食而唔知自己做咩會好危險，盲目去做都唔好，寧願真係行多少少路，知道自己做咩會好啲。」

亨仔仍有一年多才畢業，但他有信心可以兼顧事業學業。（陳順禎攝）

亨仔多咗靚湯飲

KC一直有教班跳舞，成為三甲之後，他曾擔心學生的想法，所以不時提醒自己繼續做原有的東西。「態度要同平時一樣，令對方知道身份可能有少少唔同，但我依然係我。」Lyman坦言因身份有所轉變，身邊人的態度亦有不同，尤其是身在英國和美國的家姐同妹妹，因怕影響Lyamn，連出街買餸都要打扮一番。「 我同佢講做返自己，佢哋仲好疑惑，話自己有時會講粗口、有啲唔識嘅人開始add佢哋，我都會『BE YOURSELF』，係有少少影響，但唔算嚴重。老婆因為不嬲都係演藝事業，佢訪問答得仲流利、淡定過我。」 亨仔表示自己向來貼地，並以「一個鍾意唱歌嘅香港市民」形容自己，貼地嘅佢曾遇過路人要求影即影即有，他搞笑提議對方唔好嘥相紙。「唯一唔同阿媽煲多咗湯，叫我快啲返去飲，以前唔會咁，而家態度好咗啲。」

Lyman之前與Cho Lewis、Kakit開直播，但全程似食花生，問他到底聽唔聽得明，他表示如果真係想知就提問，每次直播都自覺似海棉，一直在吸收中文。（陳順禎攝）

Lyman 患耳疾都有好處

Lyman在決賽中加入手語環節，並自爆其中一邊耳仔的聽力有問題，又指「身體的缺憾並不能影響到表演的決心」。與Lyman相處大半年，KC與亨仔一直不知對方有這缺陷，Lyman表示兩歲時發燒，但因為未獲工人姐姐悉心照顧，結果出現了聽力問題。「 咁細個唔知聽覺係點， 有嘅記憶就係check 耳仔唔使返學，但無話係一個壞事。直到今次比賽，我要戴耳機，所有嘢都用左邊聽，要適應。會唔會吃力？都係一個過程。我會瞓覺時好舒服， 喺紐約時，打風落大雨，我都係sleeping like a baby。」