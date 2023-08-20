港姐2023｜16位佳麗場刊晚裝造型曝光　莊子璇小露性感不失可愛

《2023香港小姐競選》將於下周日（27日）晚進行決賽，今天（20日）大會率先公開16位佳麗的場刊晚裝造型，眾人穿上不同色系及半帶透視效果的晚裝，展現華麗優雅的一面。



大會今天發布了《2023香港小姐競選》的官方場刊晚裝造型。

大會今天發布了官方場刊晚裝造型，今年造型色系多變，配以佈滿心口及裙襬等的花花pattern，令佳麗們猶如七彩花仙子般聚在一起。除了色彩鮮艷外，形象監督陳惠英（Karen）亦講到：「晚裝嘅底色我哋採用咗Nude Colour，即係偏近皮膚嘅顏色，希望藉此突顯女仔自己本身身形嘅優勢同線條。服裝上面嘅花花圖案，係想帶出仙氣，同埋將佳麗年輕同Fresh嘅氣質展現出嚟。今年嘅造型係希望靚得嚟冇時空規限，同埋望落去係充滿生機嘅。」

郭珮文身穿露肩設計晚裝。

除了色彩鮮艷外，晚裝造型亦依照每位佳麗的個人特色及身形優點度身訂造，有突顯腿部線條的高衩設計，亦有突顯腰部線條的露腰設計等。Karen大讚今屆佳麗身形質素偏高：「今年佳麗身形進步中，喺咁多屆嚟講算係理想，一字排開，真係靚架喎，淨係對腳都真係好靚。」相個觀眾都非常期待一眾佳麗以最佳姿態踏上港姐決賽舞台。

莊子璇小露性感不乏青春味道。

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