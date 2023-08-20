林家謙搞簽名會近千歌迷到場　簽足12個鐘「翻版」本尊突現身

歌手林家謙昨日（19日）於母校聖若瑟書院擧行馬拉松式「Summer Blu-ray」簽名會，為購買他Summer Blues演唱會Blu-ray歌迷簽名留念，由於參加歌迷眾多，最後更要延長時間，由早上10點簽到晚上10點，一共為近千位歌迷簽名留念。

歌手林家謙昨日（19日）於母校聖若瑟書院擧行馬拉松式「Summer Blu-ray」簽名會。

去年8月19是林家謙於紅館舉行 《 Summer Blues 演唱會》第一日，所以林家謙特意選了今年的8月19日舉行 《Summer Blu-ray簽名會》，為歌迷在碟上簽名。早前他於Instagram發起「暑假都要返學 Summer Blu-ray」簽名會作文大賽，據知一共有近5000人填表參加，所以最後只得化身「林加長」，林家謙朝早10點簽到夜晚10點，儘量滿足更多樂迷。

林家謙朝早10點簽到夜晚10點。

這個簽名會十分細心，不但分流時段免等侯太久， 期間更可以簽名、合照，有歌迷更幫朋友視像同家謙對話，家謙更把演唱會上的具紀念性的有趣照片、演唱會中用過的七彩木鋼琴、巨形海豚都帶到簽名會現場供歌迷拍照留念。之所以選址母校舉行，家謙表示：「因為演唱會完咗之後，我個七彩木鋼琴一直就係放咗係學校，比學校幫我托管住啦，諗下暑假開學前，相約大家一齊再返個學都幾開心，所以就問學校借咗音樂室呢個場地做簽名活動。本來係諗住簽到7點，但係實在係太多歌迷想參加，所以最後只得加長。」

家謙搞簽名會。

去年本月19號是他的演唱會，家謙笑言去年的心情只是緊張，但今年就比去年「Chur」: 「今年Chur好多，演唱會都係8點開始唱兩個多鐘，今年12個鐘喎，唯有個心不停同自己講，加油啦林家謙。」

家謙同小朋友合照。

昨日簽名會上，有男有女、小朋友、家謙同學仔師弟、老師等等，更加有「林家謙2號」出現，當林家謙2號同林家謙1號一起坐於書桌前，現場立即起哄歡呼，非常歡樂搞笑。家謙笑道，「係呀，今日有大有細，有BB，仲有未出世BB都來咗。林家謙2號，我知呀，我見過佢，係IG 到見過，我自己都嚇一嚇，心諗我幾時著過呢件衫，影左輯咁嘅相？連我自己都認錯以為係自己，哈哈哈.......平日大家出街話撞到我，可能嗰個係佢囉，所以大家唔好成日以為係我，哈哈。」

「林家謙2號」出現。

林家謙將於10月22日到倫敦舉行《L*underground TERENCE LAM LIVE AT THE O2 林家謙演唱會》，限定一場，據知反應非常熱烈。一出去就去到The O2 arena 開唱，跟LADY GAGA，麥當娜同一個場地，家謙表示倫敦這個地方是開會大家一起選的，只演一場，他說：「最期待是一個新Rundown 因為我唔想重覆舊嗰個，好悶啦，希望可以畀到新鮮嘢大家。」問到他如果飛不到去倫敦的朋友呢？會不會再返回香港或其他地方開？家謙說：「哈，海外真係剩係做倫敦一場，其他近啲嘅地方，幫緊你幫緊你，考慮吓，哈哈。」