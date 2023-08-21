自然系女子日本旅行｜林襄林映暉歎傳說溫泉　被封做「揸奶神手」

J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》播出最後五集，本周繼續有近日憑節目人氣急升的林映暉（暉哥）做主持，嘉賓則是「啦啦隊女神」林襄，兩人將齊齊玩轉鹿兒島。



第一站去到仙巖園體驗武士生活，林襄射箭個樣有啲料到，實際又係點呢？

今晚（21日）播出一集，首站林襄和暉哥去到仙巖園體驗武士生活，比拼射箭和學做玻璃飾品「薩摩切子」。之後「雙林」大歎日本傳說主題溫泉「分福茶釜」，置身兩個大鍋中浸溫泉的兩人一邊玩鴨仔一邊互射水槍，Chill到冇朋友！浸完溫泉，「雙林」到訪一間牧場親親大自然，還體驗親手揸牛奶，有經驗的林襄一發入魂，令暉哥大為讚歎兼封她為「揸奶神手」！之後「雙林」學習製作牛奶雪糕，席間暉哥教林襄施展女僕魔法令雪糕變得更加好吃，非常可愛。

浸溫泉當然係唔少得嘅環節，今次佢哋大歎日本傳說主題溫泉。

一邊浸溫泉一邊玩水槍，咁Chill得唔得㗎？

暉哥徵友乏人問津？

林襄揸奶有一手，暉哥讚佢係「揸奶神手」，認真搞笑。

兩位靚女着上和服化身日本公主，好靚女呢。

明晚（22日）一集主題是「鹿兒島公主之旅」，首站「雙林」穿上和服化身日本公主參觀霧島神宮，之後暉哥和林襄分別求戀愛籤和運勢籤，當中暉哥被批對象將會是年紀相差10歲的男士，林襄還即場為暉哥徵友，可惜乏人問津，場面搞笑。第二站她們去到霧島藝術之森體驗文青之旅，當中設有日本知名藝術家草間彌生的作品，兩位靚女即瘋狂打卡。最後一站，「雙林」入住溫泉旅館，大歎鹿兒島三大知名溫泉之一的霧島溫泉，「雙林」邊浸溫泉邊Girls' Talk，畫面唯美。兩人浸完溫泉後還大歎懷石料理。

今次佢哋包場浸溫泉，靚人+靚景。