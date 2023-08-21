馮盈盈寫碩士論文辛苦過拍戲　網民大讚眼鏡娘爆靚TVB隨時走寶

29歲的前港姐冠軍馮盈盈，近年刻意減產，少有幕前演出，專心在港大修讀碩士，近日她就分享了她一日的碩士生生活，忙於寫碩士論文的她，簡單清淡打扮，戴上眼鏡Cap帽，對著電腦埋頭苦幹，還Po出了自己設計提升效率的午餐餐單，只是網民一面倒讚她眼鏡娘look超級靚女，充滿書卷味，完全是錯晒重點。

馮盈盈控制飲食，瘦得健康。（IG圖片）

提到港姐才女，大家會即時想起轉型成功當上大律師的朱千雪，其實前港姐冠軍馮盈盈，也在默默努力，在港大修讀食品產業管理市場營銷碩士，曾修讀營養學的她仲學以致用，為自己設計餐單控制飲食，加上勤力運動保持纖瘦體態，近日她就分享了一日的碩士生生活及提供增加效率的營養午餐餐單。

馮盈盈真係好fit。（IG圖片）

馮盈盈積極為轉型鋪路，重返校園修讀碩士，但其實生活並不會多采多姿，只是一味的讀書及寫論文，而她分享的一日生活就是坐在電腦前埋頭苦幹，午餐就多吃豆類及蔬菜，之後又重回電腦前，倦了就望魚缸放空一會。不過網民就大讚馮盈盈的眼鏡look好靚女，認真的樣子甚為迷人，期待她的幕前演出，完全搞錯重點。

馮盈盈一日碩士生活：

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