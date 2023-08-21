姚瑩瑩兒子首日返中學　就讀名牌國際學校學費達20萬一年

暑假來到尾聲，不少國際學校已陸續開學，姚瑩瑩餅印兒子梁淦賢（Evan）轉眼間已升讀中學，她上載兒子開學照，Evan暴風長高入讀名校，學費高達20萬一年﹗



姚瑩瑩與兒子梁淦賢（Evan）似足餅印。（IG：@eileenyeow）

姚瑩瑩兒子梁淦賢（Evan）是游泳健將。（IG：@eileenyeow）

91年在新加坡選美入行，後來港發展的姚瑩瑩，當年美貌出眾，演過不少絕世美人角色，到2011年忽然未婚懷孕誕下兒子梁淦賢（Evan），生父一直成謎，姚瑩瑩單親湊大囝囝堅持給予最好的成長環境供讀名校，更培養成游泳健將。多年來姚瑩瑩母兼父職，努力拍劇供書教學，曾一年拍10套劇，曾帶傷趕拍三組劇，只能戴頸枕保護頸椎。但每當Evan有活動都必定抽空支持，中學第一日姚瑩瑩都有陪同左右，上載兒子穿上新校服照片留言祝一切順利。

姚瑩瑩兒子梁淦賢（Evan）轉眼間升讀中學。（IG：@eileenyeow）

Evan就讀的新加坡國際學校，1991年創立位處黃竹坑，設幼兒教育、小學及中學部，中五中六有IB課程，歷年有不少IB狀元。小學課程借鏡新加坡教育，主要英文教學以簡體教中文，相對傳統學校功課量少，考試會以應該題為主。小學學費約$149,700一年，中一至中四為$193,100一年，另需付建校費及購買債劵等。深受名人歡迎，包括陳豪三名子女都正在就讀，而任達華與琦琦女兒任晴佳、吳鎮宇兒子Feynman、趙薇女兒等都是該校校友。

姚瑩瑩兒子梁淦賢（Evan）就讀的國際學校所費不菲。（學校官網）