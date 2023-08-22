《東京愛情動作故事》首兩集上架 　靠天使萌羽田愛條毛攞超能力

myTV SUPER《東京愛情動作故事》已經上架！今次TVB亦相當有誠意，買入由天使萌、羽田愛、古川伊織、八掛海、楪可憐、相澤南、河北彩花和桃乃木香奈，以及男主角陳啟榮合演的《東京愛情動作故事》。



男主角陳啟榮。（《東京愛情動作故事》截圖）

第一幕就有桃乃木香奈。（《東京愛情動作故事》截圖）

《東京愛情動作故事》主軸講述宅男周國斌（陳啟榮飾）到東京與「相戀」三年的網友桃乃木見面，但到埗後突然一名有神秘人一本名叫《拾》的小書塞給了周國斌，隨書還有一個安全套，更恐嚇他要尋找恥毛，不照做就會精盡人亡！

神秘書。（《東京愛情動作故事》截圖）

天使萌呀！（《東京愛情動作故事》截圖）

最初陳啟榮並不相信此事，但後果就馬上出現了，他的「小斌」因不知名力量而長期處於興奮狀態。在第一集中，他遇到了喬裝打扮成普通人的天使萌，無意間得到恥毛才得而緩和，但也因此發現自己得到了聽到心事的超能力。其後他也憑這個超能力與天使萌愈走愈近，最後更上了天使萌的家中借宿一宵。

天使萌好靚。（《東京愛情動作故事》截圖）

畫面好正。（《東京愛情動作故事》截圖）

第二集陳啟榮在機緣巧合之下，到了女性內衣店打工，也因而遇上了飲醉酒的羽田愛。羽田愛更叫他替其扣上bar扣。之後陳啟榮從羽田愛的胸罩上找到了她的恥毛，成功得到了「透明人間」的超能力，一開始被她誤會了是「神明降臨」，後來解開誤會，在相處之下羽田愛漸澌對他有好感。可是，陳啟榮還是心繫「網戀」桃乃木。

第二集有羽田愛。（《東京愛情動作故事》截圖）

點解胸圍入面恥毛？（《東京愛情動作故事》截圖）

羽田愛。（《東京愛情動作故事》截圖）

多福利。（《東京愛情動作故事》截圖）