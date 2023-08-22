MIRROR+ | Jeremy玩到「甩褲」　姜濤少女式攬實Stanley驚叫

撰文：胡凱欣
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MIRROR主持的新綜藝節目《MIRROR+》昨日（21日）播出最後一集，成員們繼續分為藍黑兩隊對決不同遊戲。藍色隊代表有楊樂文（Lokman）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）和王智德（Alton）；黑色隊則有江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、姜濤、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）。

MIRROR成員繼續分為藍黑兩隊對決不同遊戲。(節目截圖)

成員玩「I am Rock and Roll 2.0」這個遊戲時卻笑料百出，上次Edan在玩這個遊戲時已經有新花名：「一支安」，因為他在玩遊戲完全偏離賽道，在終點前滾了一圈撞跌了一個保齡球瓶，然後滾回原點而有這個名字。今次他再玩這個遊戲時，他順利的避開障礙物Ian，在完結遊戲時撞跌兩個保齡球瓶，而被冠上「兩支安」之名。兩支安上次玩遊戲時更激動到「甩褲」，露出黑色打底褲，全場人即爆笑。

Edan上次玩到「甩褲」。(節目截圖)
今次他再玩這個遊戲時，他順利避開障礙物Ian，在完結遊戲時撞跌兩個保齡球瓶。(節目截圖)
障礙物Ian。(節目截圖)

今次亦有人玩到「甩褲」，由Jeremy負責滾，而Jer作為障礙物，Jeremy正式開始時Jer努力阻擋他的去路，一邊拉著他的褲子，令Jeremy「甩褲」，露出打底褲。

Jeremy負責滾，而Jer作為障礙物。(節目截圖)
Jer努力阻擋他的去路，一邊拉著他的褲子，令Jeremy「甩褲」。(節目截圖)

在旁觀戰的姜濤見到Jeremy「甩褲」即時露出驚嚇樣，「少女式」攬實Stanley，不停驚叫：「啊！喂，喂，喂！」除此之外Anson Lo見到Jeremy「甩褲」亦驚叫：「喂！」二人的表情都十分趣怪。

在旁觀戰的姜濤見到Jeremy「甩褲」即時露出驚嚇樣，「少女式」攬實Stanley。(節目截圖)

而Jeremy亦沒有受到「甩褲」的影響，擺脫Jer之後努力爬去終點把保齡球瓶推倒。

Jeremy沒有受到「甩褲」的影響。(節目截圖)
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姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
江𤒹生 Anson Kong
邱士縉 Stanley
楊樂文 Lokman
李駿傑 Jeremy
王智德 Alton
陳瑞輝 Frankie
邱傲然 Tiger